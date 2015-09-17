به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه روستايى و مناطق محروم کشور در این بازدید که ظهر پنجشنبه، با ارائه راهکارهاى توسعه روستا در جمع ساکنين روستاهاى حوزه پروژه ترسیب کربن اظهار کرد: نباید تنها توسعه شهری را مد نظر قرار داد.

سید ابوالفضل رضوی در سفر دو روزه خود به گلستان گفت: روستا واحدی تولیدی، سکونتی و میراثی است.

وی ادامه داد: در روستاها تولید و تنوع وجود دارد و همه محصولات آن ها قابل مصرف در همه بخش ها است.

معاونت توسعه روستايى و مناطق محروم کشور تاکید کرد که به دلیل صنعتی شدن تولیدات، خواسته روستائیان نیز به سمت امکانات رفاهی – آموزشی و درآمدزا رفته و تعریف های جدیدی پیش آمده است.

فعالیت های منابع طبیعی و آبخیزداری باعث ترسیب کربن می شود

در ادامه این بازدید، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اظهار کرد: از نظر سازمان ملل تغییر اقلیم، بیابان زایی و کمبود آب شیرین به عنوان سه چالش مهم مطرح شده است.

ابوطالب قزل سفلو خاطر نشان کرد: از طریق حفظ منابع طبیعی و توسعه پوشش گیاهی می توان هر سه چالش جهانی را تعدیل کرد.

وی تاکیدکرد: فعالیت های منابع طبیعی و آبخیزداری منجر به تولید آب، ترسیب کربن، کاهش بیابان زایی و حفظ منابع آب و خاک می شود.

قزل سفلو با اشاره به ریشه لغوی روستا ادامه داد: واژه روستا از کلمه رستن و روییدن گرفته شده است و اگر در روستاها نتوانیم منابع آب و خاک را حفظ کنیم و بهره برداری بهینه نداشته باشیم با وجود همه فعالیت های عمرانی، رفاهی و بهداشتی در روستاها شاهد کوچ و مهاجرت روستاییان خواهیم بود.

وی با اشاره به شیوه های سنتی بهره برداری از منابع آب و خاک تصریح کرد: در کنار همه فعالیت های عمرانی و آبادانی در روستاها معیشت و تولید پایدار مردم باید مورد توجه قرار بگیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با اشاره به اجرای طرح ترسیب کربن در شهرستان آزادشهر اظهار کرد: هدف جهانی این طرح کاهش گاز های گلخانه ای، هدف ملی این طرح احیای جنگل ها و مراتع و هدف محلی و منطقه ای اجرای این طرح بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی، تقویت و توسعه موثر مشارکت محلی و اصلاح شیوه های سنتی بهره برداری از منابع طبیعی است.

قزل سفلو خاطر نشان کرد: اگر به منابع پایه در روستاها توجه نشود فلسفه وجودی روستاها که همان رستن و روییدن است از بین می رود.

طرح بین المللی ترسیب کربن در ۶ روستا آزادشهر اجرا می شود

وی ادامه داد: طرح بین المللی ترسیب کربن در حوزه آبخیز تیل‌آباد شهرستان آزادشهر با وسعتی معادل 48 هزار ۳۲۹ هکتارواقع شده است و در روستاهای کاشیدار، وامنان، سیب چال، نراب، تیل آباد و خوش ییلاق در حال اجرا است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ادامه داد: تهیه نقشه منابع و اجتماعی روستا با مشارکت تمامی اهالی روستا تهیه شده است و برنامه ریزی و انتخاب پروژه ها با مشارکت مردم انجام می شود.

وی گفت:حدود ۷۲۰ میلیون تومان اعتبار در بخش های مختلف این طرح هزینه شده است.

قزل سفلو افزود: این طرح به عنوان مدلی برای افزایش بهره وری اراضی با مشارکت مردم و بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی جوامع محلی، کاهش فقر و بهبود شاخص توسعه انسانی اجرا می شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح ترسیب کربن زمینه توسعه ظرفیت های ملی و محلی را ایجاد خواهد کرد، ادامه داد: در اجرای این طرح مشارکت مردمی و نیروهای بومی به عنوان اولین اولویت مطرح است.

قزل سفلو نهال کاری مثمره، اصلاح و احیاء مراتع با کپه کاری، بذرپاشی و کودپاشی، مرمت و بازسازی چشمه ها در مراتع، ساخت و توزیع آبشخور در بین دامداران منطقه هدف، کشت گیاهان دارویی، کشت زعفران و نهال گل محمدی، ترویج استفاده از انرژی های نو در منطقه از جمله کارهای اجرایی پروژه ترسیب کربن طی سال ۹۳ در گلستان بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان به کشت زعفران در روستای وامنان اشاره کرد و گفت: کشت زعفران، کاری نو توسط جوامع محلی در روستاهای هدف حوزه ترسیب کربن به خصوص درروستای وامنان بوده است.

وی تصریح کرد: افزایش درآمد و استفاده بهینه از اراضی زراعی به عنوان اولین هدف در اجرای این طرح دارای اهمیت فراوانی است.

قزل سفلو خاطر نشان کرد: یکی از دلایل پیشرفت قابل توجه این طرح همکاری امام جماعت روستا حجت الاسلام احمدی و معتمدین روستا بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ادامه داد: همین مساله باعث شده زعفران در بیش از ۱۰۰ هکتار از زمین های منطقه کشت و باعث اشتغالزایی روستاییان حوزه طرح روستاهای اطراف و حتی استان های همجوار شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: اگر شرایط و بستر قانونی برای اجرای واگذاری پروژه ها به تعاونی ها و صندوق های روستایی فراهم شود تا این پروژه ها توسط مردم و جوامع محلی انجام شود حفظ و نگهداری از منابع طبیعی با مشارکت روستاییان بهتر انجام می شود.