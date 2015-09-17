مجتبی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دهمین دوره جشنواره «مدهامتان» اظهار داشت: این جشنواره در دو بخش استانی و کشوری برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مرحله استانی این جشنواره با توجه به اعلام آمادگی مسئولان استانی در مهر و آبان امسال برگزار می‌شود، افزود: مرحله کشوری جشنواره «مدهامتان» نیز در آذر ماه به میزبانی استان اصفهان برگزار خواهد شد.

مسئول دبیرخانه جشنواره‌های فرهنگی و هنری جوانان مساجد کشور با اشاره به اینکه جشنواره «مدهامتان» برای سنین ۸ تا ۳۰ سال برگزار می‌شود، ابراز داشت: مرحله استانی این جشنواره در قالب ۷ رشته تفسیر قرآن، مفاهیم قرآن و نهج‌البلاغه، ترتیل قرآن، حفظ قرآن، اذان، و صحت حمد و سوره و اذکار نماز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تعیین ۵ رشته برای مسابقات کشوری نیز گفت: در دهمین دوره جشنواره «مدهامتان» شرکت کنندگان در رشته‌های حفظ، ترتیل، تفسیر و قرائت قرآن و اذان با یکدیگر به رقابت می پردازند.

میرزایی با اشاره به حضور ۳۰ هزار شرکت کننده در نهمین دوره جشنواره «مدهامتان» سراسر کشور ابراز داشت: پیش‌بینی می‌شود در دهمین دوره از این جشنواره ۳۵ هزار نفر شرکت کننده داشته باشیم.