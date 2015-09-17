به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی استان قم، حسین علی بیگی با اشاره به اینکه سن کشتار مرغ یکی از عوامل موثر در بهبود شاخص‌های اقتصادی تولید است، اظهار داشت: اساس سیاست این معاونت کاهش هزینه‌های تولید، کاهش ضایعات، افزایش بهره وری، بهبود کیفیت گوشت مرغ و با توجه به ملاحظات سلامت جامعه با هدف‌گذاری جهت کاهش سن کشتار مرغ و پرورش مرغ ۴۲ روزه و به دنبال آن کاهش وزن کشتار مرغ زنده است.

وی به اهداف و مزایای طرح اصلاح وزن کشتار و پرورش مرغ ۴۲ روزه اشاره کرد و بیان داشت: کاهش بیماری‌ها و درصد تلفات واحدهای مرغداری و کاهش هزینه‌های سوخت و انرژی در یک دوره پرورش از جمله مزایای این طرح است.

علی بیگی، کاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش بهره وری را یکی دیگر از مزایای اجرای این طرح دانست و گفت: با کاهش سن کشتار، دوره‌های پرورش در سال افزایش پیدا می‌کند و از این موضوع به اقتصادی شدن تولید کمک خواهد کرد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: کاهش هزینه‌های واکسیناسیون و درمان، صرفه جویی ارزی در بخش خوراک‌ها، دارو، واکسن و... و ساماندهی تولید جوجه یک روزه از دیگر مزایای اجرای این طرح به شمار می‌رود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم ادامه داد: با اجرای این طرح و با استفاده از پتانسیل موجود و بدون افزایش کمی مرغداری‌ها، تولید در سال افزایش پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح و با توجه به استانداردسازی کمی و کیفی لاشه صادرات گوشت مرغ به طور قابل توجه افزایش پیدا خواهد کرد.

علی بیگی، افزایش تعداد دفعات جوجه‌ریزی، کاهش هزینه‌های گرمایشی و خنک کردن سالن به ازای هر کیلوگرم جوجه پرورشی و افزایش بهره‌وری از منابع موجود سالن، کارگر و سرمایه و همچنین کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را از مزایای این طرح برشمرد و افزود: افزایش سن کشتار مرغ در پایین آمدن بهره‌وری تولید در مرغداری‌های گوشتی نقش مهمی دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح مناسب‌ترین سن کشتار مرغ‌های گوشتی گفت: اقتصادی شدن تولید، کاهش هزینه‌ها، افزایش تقاضا برای تولید جوجه یک‌روزه، کاهش قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت، کوتاه شدن زمان برگشت سرمایه و افزایش کیفیت گوشت تولیدی از دیگر مزایای این طرح است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، اجرای این طرح را از سیاست‌های این معاونت و از طرح‌های اولویت دار و محوری وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و اظهار کرد: دلیل مناسب بودن از نظر کشتار مرغ با وزن بالا به دلیل افت کمتر برای کشتار، فرهنگ استفاده از مرغ درشت در بین مردم و تقاضای بیشتر هتل‌ها و رستوران‌ها برای استفاده از مرغ درشت است که اصلاح این موارد نیاز به فرهنگ سازی دارد.

وی از موانع صادرات گوشت مرغ در ایران را وزن بالا‌تر از استاندارد و کیفیت پایین لاشه‌ها از نظر درصد چربی عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح می‌توان به شرایط استاندارد لاشه طیور برای صادرات رسید.

وی تغییر فرهنگ موجود و اطلاع‌رسانی بیشتر برای استفاده مردم از مرغ با وزن پایین‌تر را ضروری دانست و بیان داشت: برگزاری کلاس‌های آموزشی، تشریح محاسن پایین‌تر بودن سن کشتار، تشویق مرغداران به افزایش دوره‌های جوجه‌ریزی به جای طولانی‌تر کردن دوره تولید، حذف اختلاف قیمت مرغ با وزن بالا‌تر و پایین‌تر و یا حداقل، کم کردن فاصله یک کیلوگرمی پایین‌ترین و بالا‌ترین وزن اعمال شده در کشتارگاه‌ها در اجرای بهتر این طرح ضروری است.