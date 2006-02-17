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۲۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۸:۱۲

با راه اندازي "هاستينگ ملي" مي توانيم از كشورهاي اسلامي پشتيباني كنيم/ ايران مي تواند به يك پايگاه مهم اينترنتي در جهان تبديل شود

با راه اندازي "هاستينگ ملي" مي توانيم از كشورهاي اسلامي پشتيباني كنيم/ ايران مي تواند به يك پايگاه مهم اينترنتي در جهان تبديل شود

قديري ابيانه ايران را داراي قابليت تبديل شدن به يكي از پايگاه هاي مهم اينترنتي در جهان دانست و تاكيد كرد : راه اندازي هاستينگ ملي براي ايران يك ضرورت است چون به وسيله آن حتي كشورهاي اسلامي را نيز مي توانيم تحت پوشش اينترنتي قرار دهيم.

محمد حسن قديري ابيانه كارشناس مسائل استراتژيك در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" درباره حملات اخير به سايت هاي ايراني و لزوم ايجاد  يك هاستينگ ملي، گفت : در مقابله با چنين وضعيتي بايد براي ايجاد يك هاستينگ ملي تلاش كنيم و سرمايه گذاري لازم براي راه اندازي هر چه سريعتر آن صورت پذيرد.

وي اين كار را نيازمند ورود شركت مخابرات با استفاده از سرمايه گذاري دولتي و بخش خصوصي دانست و افزود : اگر بخواهيم يك دولت الكترونيك به راه بياندازيم بايد همه چيز آن را بومي كنيم و به همين دليل در اين راستا بايد "هاستينگ" ملي راه اندازي شود تا حتي بتوانيم از كشورهاي اسلامي نيز در اين زمينه پشتيباني كنيم.

قديري با بيان اين مطلب كه ايران در زمينه شبكه هاي رايانه اي و اينترنتي كارشناسان بسيار زبده اي دارد، اظهار داشت : ايران با جذب كارشناسان مسلمان ايراني و حتي غير ايراني مي تواند به يك پايگاه مهم اينترنتي در جهان تبديل شود.

اين كارشناس مسائل استراتژيك در پايان با تاكيد بر لزوم قطع نياز كشورهاي اسلامي از غرب، افزود : براي آن كه بتوانيم اطلاعات رايانه اي خود را از آسيب پذيري مصون كنيم، نمي توان به هيچ وجه به غربي ها اطمينان داشت چون ارائه دهندگان "هاستينگ" اكنون قابليت دسترسي به رمزهاي ما را دارند.

کد مطلب 291791

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