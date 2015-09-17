به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومي و اطلاع‌رسانی کميته امداد امام خمينی (ره) استان قزوين، هدایت صفری دراین‌باره اظهار داشت: در آستانه بازگشایی مدارس جشن عاطفه‌ها در سال جاری با همکاري صداوسیما، بسیج مستضعفین، سازمان دانش‌آموزی آموزش‌وپرورش و با مساعدت انجمن اولیاء و مربیان؛ توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و با استفاده از هزاران پایگاه این نهاد در معابر، مساجد و میدان‌ها در سراسر کشور با استفاده از تجارب ۲۰ جشن برگزارشده، اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: جشن عاطفه‌ها در سال جاری از امروز در پایگاه‌های مستقر در اماکن عمومی، معابر و میدان‌ها برگزار و در روز جمعه ۲۷ شهریور در پایگاه‌های مستقر در مصلاها و مساجد برگزاری نماز جمعه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین اظهار داشت: همچنین در روز چهارشنبه هشتم مهرماه نیز زنگ جشن عاطفه‌ها در مدارس به صدا درخواهد آمد.

وی توضیح داد: در استان قزوین دو هزار و ۶۲۳ پایگاه برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی تدارک دیده‌شده که ۴۰۷ پایگاه در ادرات و شرکت‌ها، ۱۷۱ پایگاه بسیج، ۱۴ پایگاه در مراکز نیکوکاری، ۵۴۰ پایگاه در مساجد و یک هزار و ۲۸۲ پایگاه در مدارس مستقر هستند همچنین ۱۹۲ پایگاه ثابت و ۱۷ پایگاه سیار امدادی نیز پیش بینی شده است.