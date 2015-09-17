به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر پنج شنبه در کارگروه اجتماعی استان با اشاره به اینکه مطابق ارزیابی های وزارت کشور لرستان در مباحث مختلف حوزه اجتماعی رتبه های اول تا سوم را کسب کرده است اظهار داشت: این موفقیت به دست آمده در حوزه اجتماعی استان حاصل تلاش فعالان این بخش در مباحث مختلف اجتماعی است.

تقویت سرمایه های اجتماعی وظیفه مسئولین و متولیان است

وی با بیان اینکه وجود سرمایه های اجتماعی و نقش ارزنده مردم در کنار رهبری باعث پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد عنوان کرد: مردم بزرگترین پشتوانه نظام هستند که با حمایت از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی کوهی از مشکلات را پشت سر گذاشته و با وجود موانع فراوان توانسته اند نظام را به پیش ببرند.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری لرستان تقویت سرمایه های اجتماعی را وظیفه مسئولان و متولیان دانست و بیان داشت: توجه به سرمایه های اجتماعی بزرگترین فرصت برای دست یابی به اهداف ما را در هر سطحی فراهم می کند زیرا اتکا به مردم رمزی است که موجب تداوم انقلاب و پیروزی آن شده است و بی اعتنایی به این سرمایه های اجتماعی باعث عدم توفیق در هر زمینه ای می شود.

شاهرخی با بیان اینکه نقشی که مقام معظم رهبری برای مردم قائل هستند نقشی واقعی است اظهار داشت: نقشی که برای جایگاه مردم در قانون اساسی و اداره امور کشور تعریف شده است نقشی مهم بوده که همه ما مکلفیم در این زمینه گام برداریم.

رصد دستگاههای اجرایی لرستان در حوزه تعهد کاری

وی به دستورکار این جلسه در خصوص ارتقای سطح فکری دستگاه های اجرایی در راستای بالا بردن سطح وجدان و تعهد کاری همه دستگاه ها اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می شود برای بالا بردن وجدان کاری در ادارات و فرصت سازی در این زمینه و همچنین برای ایجاد همدلی بیشتر در میان مجموعه مدیریتی استان دوره های آموزشی در سطوح مختلف برگزار شود تا دستگاه ها با تعهد و وجدان کاری بیشتری نسبت به ارائه خدمت به مردم اقدام کنند.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری لرستان جلب رضایتمندی مردم در ارائه خدمات دستگاه های مختلف دولتی را عامل حفظ سرمایه های اجتماعی دانست و افزود: با این کار نارضایتی مردم از عملکرد دستگاه های دولتی به حداقل رسیده و یا برطرف شود.

شاهرخی با بیان اینکه در کمیسیون برآورد اطلاعات یک بخش برای رصد عملکرد دستگاه های اجرایی استان در نظر گرفته شده است اضافه کرد: برخی از نارضایتی های مردم ناشی از مشکلات مدیریتی و یا وجود ناهماهنگی در بین اعضای دستگاه بوده که مدیر دستگاه مربوطه باید بلافاصله نسبت به رفع نارضایتی اقدام کند.

لزوم تشکیل اتاق های فکر در حوزه های مختلف از سوی دستگاههای اجرایی

وی به تشکیل اتاق های فکر در دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد و گفت: در این اتاق های فکر می توان از فکر متخصصین و اهل فن در حوزه های مختلف کاری استفاده کرد که البته نباید این اتاق فکرها به صورت نمایشی در دستگاه های اجرایی تشکیل شوند.

معاون سیاسی، امنیتی استان لرستان افزود: لازم است مدیران استانی در اتاق های فکر دستگاه خود از افراد مطلع، کارشناس و توانمند استفاده کرده و در موضوعات راهبردی دستگاه خود از مشورت آن ها استفاده کنند.

شاهرخی اضافه کرد: تشکیل اتاق های فکر در دستگاه ها و استفاده از ظرفیت های انسانی در ارزیابی مدیران قرار گرفته و فعالان این بخش مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

فعالیت ۲۷۰ سازمان مردم نهاد در لرستان

وی با تاکید بر اینکه همگی باید در رستای تحقق شعار سال گام برداریم عنوان کرد: تقویت سرمایه های اجتماعی زمانی میسر می شود که مردم با علاقه پای کار بوده که یکی از تاکیدات رئیس جمهور در این زمینه تقویت سمن ها است.

وی تعداد سازمان های مردم نهاد در زمینه های مختلف را حدود ۲۷۰ سازمان برشمرد و گفت: لازم است این سازمان ها در مباحث زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، سیاسی، احزاب و ... فعال شوند تا مردم احساس تعلق بیشتری برای حضور در جامعه داشته باشند.