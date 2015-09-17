به گزارش خبرنگار مهر، کرم علی قند الی، رئیس سازمان امور عشایر کشور صبح پنجشنبه در چهارمین کنگره ملی فرهنگ و هنر عشایر با اشاره به تهیه طرح ویژه فرهنگی مذهبی توسط ۱۷ دستگاه اجرایی در کشور مختص جامعه عشایری کشور اظهار کرد: در این طرح حدود ۱۸۵ بند و دستورالعمل برای ۱۷ دستگاه اجرایی تببین شده است و با تصویب این طرح در جلسات آتی شورای عالی عشایر شاهد تحولات عظیمی در حفظ هویت ایرانی اسلامی و هویت عشایر در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشیم.

وی ادامه داد: تأثیرات این طرح از اوایل سال آینده که ابتدای شروع برنامه ششم توسعه است شاهد خواهیم بود.

قند الی خاطرنشان کرد: متأسفانه نسبت به بخشی از فرهنگ اصیل ما که در روستاها و عشایر است غفلت شده است و اما امیدواریم با تلاش خود این فرهنگ‌های اصیل را در روستاها و عشایر حفظ و احیا کرده و در غیر این صورت بسیاری از مشکلات ما حل نخواهد شد.

در ادامه کوشش تبار، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بیان کرد: مسئله فرهنگی و اجتماعی دغدغه همه مسئولان نظام است و برگزاری چنین همایش‌ها و کنگره‌هایی می‌تواند در آگاهی دادن به مدیران ارشد نظام تأثیرگذار باشد.

وی تعامل با کانون‌های فرهنگی هنری مساجد روستاها و عشایر را امری مهم در حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه و به خصوص در سطح روستاها و عشایر دانست و تصریح کرد: مساجد باید محل تلاقی تفکر روستایی و بافرهنگ اصیل کشورمان باشد.

وی گفت: مدیران ارشد روستایی تنها موظف به رسیدگی به امور عمرانی و ظاهری روستاها نیستند بلکه باید در حوزه فکر و اندیشه و ارزش‌گذاری‌های روستاها نیز فعالیت داشته باشند.

وی با تأکید بر توجه ویژه به دانش بومی و جوانان روستاها، گفت: ما امروزه نیازمند نوآوری و خلاقیت در حوزه فرهنگ هستیم و مدیران ارشد روستاها باید از هر ظرفیتی در بسط و گسترش منش فرهنگی و رفتارهای فرهنگی تلاش کنند.