مازندران در رویای شهر بدون متکدی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: جلسه ساماندهی متکدیان با حضور فرمانداران شهرستانهای مختلف مازندران و باهدف برنامهریزی برای رفع معضل پدیده تکدی گری در این مناطق تشکیل شد.
در این جلسه کمبود اعتبار، اجرای برنامههای فرهنگسازی، تعامل بیشتر دستگاههای مربوطه از جمله مسائل مهم برای ساماندهی متکدیان در مازندران مطرحشده است.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران، طرح ساماندهی متکدیان به خاطر ارتباط مستقیم بافرهنگ امری ضروری برشمرد و گفت: باید از بودجههای فرهنگی برای این طرح استفاده شود و رسانهها در خصوص عدم کمک مالی به این دسته افراد سودجو اطلاعرسانی کنند.
لزوم ساماندهی متکدیان در غرب مازندران
محمد تاکامی ظهر پنجشنبه در جلسه ساماندهی متکدیان در فرمانداری تنکابن خواستار همراهی بیشتر شهرداران غرب مازندران برای اجرای طرح ساماندهی شد و گفت: سهم تجهیز و هزینههای جاری باید متعارف باشد و هردو هفته یکبار جلساتی در شهرستان تنکابن در این خصوص به ریاست هریک از شهرداریهای تابعه انجام شود.
وی تصریح کرد: ساماندهی متکدیان در غرب استان باید توجه بیشتری شود و با توجه به گردشگر پذیر بودن منطقه باید در اولویت باشد.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار تنکابن نیز بابیان اینکه، درآمدهای اضافی باید صرف امور فرهنگی شود گفت: برای افزایش آگاهی مردم اطلاعرسانی رسانهای و مطبوعاتی شود.
حقالله کثیری افزود: به خاطر حضور گردشگران در غرب استان و این شهرستان بحث عدم کمک مالی به متکدیان باید مور توجه قرار گیرد و برنامهریزی مناسبی برای ساماندهی صورت گیرد.
بیشتر متکدیان تنکابن غیربومی هستند
عقیل آشوری شهردار تنکابن نیز بابیان اینکه اکثر متکدیان درشهرتنکابن غیربومی هستند، گفت: مبلغ ۱۰ میلیون تومان از طریق شهرداری تنکابن برای ساماندهی متکدیان کمک شده است اما بیشترین کمک از سوی نیروی انتظامی و بهزیستی برای ساماندهی متکدیان باید صورت گیرد.
فرماندار ویژه شهرستان تنکابن نیز بابیان اینکه، شهر پاک فقط به ایجاد فضای سبز و پیادهروسازی بستگی ندارد، گفت: وظیفه ذاتی شهرداران ساماندهی متکدیان است.
سید امیرحسینی جو افزود: در شهرستان تنکابن بیش از ۱۵۰ هزار جمعیت ساکن هستند که حضور متکدیان چهره شهر را نزد شهروندان و مسافران مکدر کرده است و عمده گردشگران نیز این متکدیان را جز شهروندان قلمداد میکنند.
وی تصریح کرد: رفع معضلات و تخصیص اعتبارات را بهصورت استانی باید مدنظر قرار دهیم و نباید در این حوزه بخشی نگری داشته باشیم و باید برای رفع مشکلات تلاش کنیم.
نظر شما