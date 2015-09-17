به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی امروز در مراسم اختتامیه آزمون‌های دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پاسخ به پرسش مهر افزود: دانشگاه‌ها در زمینه جذب هیات علمی مستقل هستند، اما متاسفانه استقلالشان واقعی نبوده است.

وی یادآور شد: متاسفانه در ۳-۲ سال گذشته حتی یک نیروی هیات علمی هم نتوانسته‌ایم جذب کنیم و دلیلش آن است که به معنی اسمی به دانشگاه استقلال داده‌ایم، اما رسما ردیف بودجه‌ای در اختیار دانشگاه نبوده، ضمن آنکه ۸۰۰ نفر نیز در دانشگاه‌ها بازنشسته‌ شده‌اند.

وزیر بهداشت اضافه کرد: با وجود اینکه ۱۸۰ هزارنفر دانشجوی علوم پزشکی داریم، اما تنها برای ۹۰ هزار نفر اعتبار پیش‌بینی شده است.

هاشمی تصریح کرد: افزایش تعداد اعضای هیات علمی نیازمند اعتبار است که ما برای این کار در قالب برنامه ششم و بودجه دولت که به زودی به مجلس ارائه می‌شود، برنامه داریم اما نیازمند این هستیم که نگاه به این مسئله هزینه‌ای نباشد و سیاستگذاران به این امر توجه کنند.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین در این مراسم خطاب به برگزیدگان آزمون‌های دانشنامه خاطرنشان کرد: ما نیازمند تغییر در برگزاری آزمونها هستیم تا امکان شرکت چندباره داوطلبان در طول سال فراهم شود و حقوق شرکت‌کنندگان در آزمون‌ها تامین شود.

وی تاکید کرد: درست است که فناوری به کمک پزشکی آمده است، اما ما باید از سمت دانش‌محوری به سمت مهارت‌محوری حرکت کنیم و از توانمندی دانش‌آموختگان مراقبت کنیم؛ چرا که یک متخصص با جان مردم در ارتباط است.

وزیر بهداشت افزود: نباید آزمون شرایطی را ایجاد کند که شش ماه، ۹ ماه و حتی یک سال در طول یک دوره فرد را در خانه و کتابخانه نگه دارد، بلکه باید در بخش آموزشی هم حضور داشته باشند.

هاشمی با اشاره به اینکه خود تمام این دوران‌ها را گذرانده و اکنون به عنوان یک معلم در جمع برگزیدگان حضور دارد، تاکید کرد: به هر جایی حتی استاد ممتازی هم که رسیدیم نباید فراموش کنیم که از کجا آمده‌ایم و تنها چیزی که مهم است این است که چقدر به درد مردم می‌خوریم.