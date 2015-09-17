به گزارش خبرنگار مهر، صابر سپهری ظهر پنج شنبه در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه آموزش و پرورش اردبیل تمامی دانش آموزان لازم التعلیم را شناسایی کرده است، تصریح کرد: ما آمار دقیق دانش آموزان در تمامی ۱۹ ناحیه آموزشی را داریم.

وی با تاکید به ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی مختلف از جمله دادگستری، بهزیستی، ثبت احوال و نیروی انتظامی در پوشش تحصیلی دانش آموزان، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر برنامه آموزش و پرورش برای ممانعت از ترک تحصیل اجباری ادامه داد: آمار ثبت نام و آمار دانش آموزان به صورت مداوم رصد می شود و مغایرت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان تاکید دارد که در برخی مواقع اختلافات خانوادگی و یا زندانی شدن والدین موجب ترک تحصیل دانش آموز می شود که به منظور برخورد با این مشکل از ظرفیت دستگاه قضایی برای برخورد با والدین خاطی استفاده می شود و علاوه بر این با امور زندان ها در ارتباط هستیم تا حتی در صورت نیاز هزینه تحصیل دانش آموز را تامین کنیم و نگذاریم از تحصیل باز بماند.

سپهری راه اندازی آموزش از راه دور و آموزش بزرگسالان در کنار مدارس شبانه روزی را بخشی از تمهیدات این نهاد آموزشی برای تحصیل دانش آموزان عنوان و اضافه کرد: به ویژه در مدارس شبانه روزی رسیدگی ویژه به دانش آموزان دختر صورت می گیرد و نیازهای مختلف آن ها تامین می شود.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش حتی نیروهای خود را خانه به خانه به سراغ دانش آموزان بازمانده از تحصیل می فرستد، متذکر شد: حتی سرویس مینی بوس برای انتقال این گروه از دانش آموزان که در محل زندگی موقعیت ادامه تحصیل ندارند راه اندازی شده است.

به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان در این استان ۱۱ مدرسه با یک دانش آموز داریم و برخی مدارس یک کلاسه نیز داریم که چند مقطع تحصیلی را همزمان پیاده می کنند و برای تامین معلمان این مدارس نیز دریغ نکردیم تا عدالت آموزشی برقرار شود.

سپهری با اشاره به کمبود مدرسه در نواحی یک و دو اردبیل، مشگین شهر، خلخال و پارس آباد ادامه داد: به دلیل کمبود مدرسه امسال برخی مدارس به دوشیفته تبدیل شده اند و ۳۸ هزار دانش آموز اردبیلی در نوبت بعد از ظهر به مدرسه خواهند رفت.

وی با تاکید به اینکه بر اساس وعده های نوسازی مدارس استان تا اول مهر قرار است هشت پروژه مدرسه سازی تحویل شود، اضافه کرد: با این وجود با کمبود مواجه هستیم و به ویژه که امسال با افزایش دو هزار نفری دانش آموزان نیز مواجه بودیم.

مدیر کل آموزش وپرورش استان به ضرورت ساخت مدرسه در شهرک های جدید التاسیس نیز اشاره کرد و متذکر شد: به عنوان مثال شهرک کارشناسان به اندازه شهر مشگین شهر دانش آموز دارد اما یک مدرسه ندارد و ما ناچار شدیم فضاهایی را به عنوان مدرسه اجاره کنیم.

وی از ورود ۲۲۵ هزار دانش آموز و ۱۹ هزار فرهنگی در سال تحصیلی جاری به عرصه تعیلم و تربیت خبر داد و تصریح کرد: سه هزار واحد آموزشی برای سال تحصیلی جدید آماده سازی شده اند.

به گفته سپهری روز ۳۱ شهریور ماه جشن شکوفه ها برای دانش آموزان کلاس اولی برگزار خواهد شد و روز اول مهر ماه نیز زنگ مهر در مدارس استان طنین انداز می شود.