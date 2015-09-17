به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی حوزه‌های علمیه در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی پیامی در محکومیت این اقدام صادر کرد.

در این پیام که با امضای آیت‌الله مرتضی مقتدایی صادر شده، آمده است: روزهای گذشته برای ساکنان فلسطین اشغالی و همه مسلمانان جهان روزهای تلخی بود، اظهار کرد: حمله ددمنشانه عمال رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی و کشتار وحشیانه مسلمانان بی‌گناه با هدف محو و نابودسازی آثار عظیم اسلامی انجام می‌پذیرفت.

در ادامه این اطلاعیه عنوان شده است: به‌راستی گناه مسلمانان مظلوم فلسطینی چیست که از کمترین حقوق انسانی که همانان برخورداری از آزادی در انجام دادن اعمال دینی و حضور در اماکن مذهبی است، محروم می‌شوند؟ و به راستی گناه مسلمانان آن سرزمین چیست که به دلیل حراست از مسجدالاقصی به خاک و خون کشیده می‌شوند؟

در پیام شورای عالی حوزه‌های علمیه بیان شده است: این جنایات در حالی صورت می‌گیرد که مجامع به اصطلاح حامی حقوق بشر، سکوت کرده‌اند و حتی این حوادث هولناک را محکوم نیز نمی‌کنند.

در بخش دیگری از این این پیام آمده است: اکنون وظیفه مسلمانان است که به یاری برادران خود بشتابند و در برابر ددمنشی‌های رژیم جعلی اسرائیل ایستادگی کنند و با محکوم کردن آن اجازه تعدی به قدس، قبله اول مسلمانان و بنای شریف مسجدالاقصی را ندهند.

در ادامه تصریح شده است: رژیم صهیونیستی با چنین اعمالی می‌کوشید تا شکست خود در نبرد با مردم غزه را جبران سازد و هویت پوشالی خود را بازسازی کند.

در پایان این پیام تأکید شده است: شورای عالی حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن تعرض رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی و به خاک و خون کشیدن مسلمانان بی‌دفاع آن، امت اسلامی را به مقابله با نقشه‌های پلید رژیم سفاک صهیونیستی دعوت می‌کند.