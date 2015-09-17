به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «بشار الجعفری»نماینده سوریه در سازمان ملل متحد تصریح کرد که روسیه حق دارد علیه داعش در سوریه حملات هوایی انجام دهد.

بشار جعفری با تاکید بر این حق روسیه گفت : چرا آمریکایی ها باید با جنگنده هایشان بتوانند با گروه داعش بجنگند اما روس ها از چنین اقدامی منع شوند. به نظرم بی معنی است زیرا همگی ما با یک دشمن می جنگیم.

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز گذشته گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تلاش های منسجم ، هماهنگ و سازنده روسیه در حمایت از ائتلاف تحت فرماندهی آمریکا در سوریه استقبال خواهد کرد.

