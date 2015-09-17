به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی امروز با حضور حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و معاون آموزشی وی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

در این مراسم از برگزیدگان آزمون‌های دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی تقدیر شد که داماد وزیر بهداشت به عنوان نفر اول رشته جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جمع این برترین‌ها مورد تقدیر قرار گرفت.

یکی از حاشیه های جالب این مراسم عکس یادگاری وزیربهداشت به همراه خانواده اش بود. وزیر به همراه همسرش لیلی کوچک‌زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دختر، داماد، پسر کوچک و نوه‌اش عکس یادگاری انداخت.

همچنین یکی از برگزیدگان به نام دکتر ریحانه ابراهیمی نیز کتاب شعر خود را به وزیر بهداشت تقدیم کرد.

وزیر بهداشت در این مراسم از ۱۰۵ برگزیده آزمونهای دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی در تمام رشته ها تقدیر کرد.