به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم به همت شورای عالی قرآن از زمستان سال ۹۳ آغاز شد و با اجرای آزمون نظری که آخرین مرحله این دوره از طرح است، به پایان می رسد.

در این دوره ۲۴۹ نفر، ۱۷۰ نفر مرد و ۷۹ نفر زن از قاریان و مدرسان قرآن کریم شرکت کردند که تعداد ۸۷ نفر پس از پشت سرگذاشتن موفق آزمون های ورودی، عملی و مصاحبه به مرحله پایانی راه یافتند که از چهره های ممتاز شرکت کننده در این دوره می توان به حسن دانش نفر اول مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و محمد حسن موحدی نفر اول مسابقات بین المللی قرآن کریم دانشجویان اشاره نمود.



مواد امتحانی شرکت کنندگان در آزمون نظری بر اساس درجه تایید شده مرحله قبل، متفاوت است. مدیر برنامه ریزی و اجرایی طرح ارزیابی اذعان کرد: آزمون نظری چهارمین دوره طرح ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن کریم با حضور ۸۷ نفر از قاریان و مدرسان روز جمعه ۲۷ شهریورماه از ساعت ۹ صبح در دبیرستان البرز واقع در خیابان البرز، پل حافظ، خیابان البرز برگزار می شود.



از شرکت کنندگان دوره های قبل که موفق به دریافت مدرک تخصصی شده اند می توان به احمد ابوالقاسمی دارنده مدرک تخصصی درجه۱ و سید محمد کرمانی، علی قاسم آبادی، حبیب صداقت، محسن یاراحمدی و علی اصغر شعاعی دارندگان مدرک تخصصی درجه ۲ اشاره کرد.