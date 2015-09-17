عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مردم مؤمن و متدین کرمانشاه فردا و پس از آئین عبادی سیاسی نماز جمعه در اعتراض به هتک حرمت مسجد الاقصی راهپیمایی می کنند.

وی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: این راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه از مقابل مسجد جامع این شهر برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، بر لزوم دفاع تمامی ملت های مسلمان از مردم مظلوم فلسطین تاکید کرد و گفت: شکست هایی که مقاومت اسلامی به صهیونیست ها تحمیل کرده عاملی برای تحرکات وحشیانه صهیونیست ها بوده است.

سروری در پایان ضمن دعوت از عموم مردم کرمانشاه برای حضور در این راهپیمایی، گفت: قطعا مردم ولایتمدار کرمانشاه با حضور گسترده در این راهپیمایی بار دیگر حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین نشان می دهند.