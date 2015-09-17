بلاتکلیفی پروژه های عمرانی اردبیل/ بازنگری در تصمیمات مصوب

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه سخنگوی جدید شورای اسلامی شهر اردبیل در نشست مشترک با اصحاب رسانه با اظهارات قابل توجهی در خصوص عملکرد ماه های اخیر شورا و شهرداری به پروژه های جزئی عمرانی اشاره کرد و گفت: در داخل شهر فعالیت عمرانی خاصی نداشتیم.

در حالی که اصحاب رسانه بعد از خالی ماندن لیست پروژه های افتتاحی هفته دولت منتظر دریافت لیست پروژه های هفته دفاع مقدس شهرداری بودند، ولی نعمتی با بیان اینکه برای بهره برداری از پروژه ها در هفته دفاع مقدس سال جاری هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم اظهارات خود در پروژه های عمرانی را به آسفالت ریزی دو خیابان و بازگشایی برخی معابر خلاصه کرد.

وی با بیان اینکه خیابان ۴۵ متری حدفاصل عطایی و نیایش برای حل گره ترافیکی در حال آسفالت ریزی است، ادامه داد: حدفاصل میدان وحدت تا کشاورز چندین کندرو بلاتکلیف بود که در حال حاضر بصورت محسوس انجام می شوند؛ ضمن اینکه ۸۰ درصد آزادسازی اطراف حرم امام زاده صالح و تملک آنها نهایی شده است.

سخنگوی شورای شهر در پاسخ سوالات خبرنگاران مبنی بر اجرای پروژه شاخص عمرانی آب پاکی را روی دست اصحاب رسانه ریخت و تصریح کرد: در هسته مرکزی شهر اردبیل فعالیت های خاصی انجام نشده و صرفا چندین بازگشایی درکوچه های قاجاریه، یعقوبیه وامام خمینی در حال انجام است.

نعمتی در پاسخ به سوالی در خصوص تومار امضا شده ساکنین محله پیر عبدالملک برای تخریب پل آن ادامه داد: این پل در دور سوم تصویب شده و به دور چهارم ورود نکرده است و اینکه نامه رسمی از سوی شهروندان مبنی بر کارایی نداشتن پل طرح شود به دست ما نرسیده است.

وی با تاکید به برخی مشکلات کاربردی این پل در خصوص المان وحدت که مدت ها است مصوب شده و اجرا نمی شودَ، به سیاست های جدید کارگروه زیباسازی شهری اشاره کرد و افزود: هر چند المان های مختلفی مصوب شده اما در نظر داریم بیشتر کارشناسی کنیم.

به گفته سخنگوی شورای شهر اردبیل بهسازی کندروهای میدان وحدت به تازگی به اتمام رسیده و با مشکلات قابل توجه درآمدی در سال ۹۳ ساخت المان هنوز در شورا مصوبه ندارد و در حال بررسی در کارگروه زیباسازی است.

در وضعیتی که یکی از خبرنگاران مصوب شدن این المان در جلسات پیشین شورا را یادآور شد، نعمتی در اظهارتی این بار تغییر مدیران شهرداری را از دلایل تاخیر در اجرای پروژه ها عنوان کرد.

وی با ذکر مثالی به موزه محرم اشاره کرد که با وجود برگزاری جلسات متعدد برای اجرای آن و تصویب کمک یک میلیارد ریالی شورا، ۴۰۰ میلیون ریالی اوقاف و ۵۰۰ میلیون ریالی فرمانداری هنوز اجرا نشده و بخشی از بازسازی نیز متوقف شده است.

در حالی که چند تن از خبرنگاران نسبت به مکان دقیق موزه محرم سوال کردند نعمتی با بیان اینکه قرار است شهرداری مکانی اختصاص دهد از توقف بازسازی موزه محرم در مکانی که نهایتا مشخص نشد خبر داد.

وی افزود: این پروژه امسال نیز پیگیری می شود و با توجه به اینکه تاکید شده به صورت هیئت امنایی اداره شود، تعیین ترکیب هیئت امنا در دست بررسی است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص ضرورت داشتن یا نداشتم همکاری شهرداری اردبیل با بانک شهر ادامه داد: یکی از راه های برون رفت شهرداری از مسائل اقتصادی و مالی است.

وی متذکر شد: در حال حاضر شهرداری اردبیل در بانک شهر سهامدار نیست، ولی بانک شهر تمایل دارد بالاتر از ظرفیت شهر اردبیل که ۲۰۰ میلیارد ریال است به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال با این بانک همکاری کند.

نعمتی با اشاره به مصوبه ایجاد موزه محرم در اردبیل، گفت: در این خصوص مصوبه ای داشتیم که مقرر شد ۱۰۰ میلیون تومان شورا، ۵۰ میلیون تومان فرمانداری و ۴۰ میلیون تومان اوقاف برای مرمت مکان مشخص شده هزینه کنند.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل نصب تابلوی روزشمار را در پروژه ها برای کانالیزه کردن امور لازم و ضروری دانست و تاکید کرد: این تابلوها ابتدا باید بصورت نمادین در یک پروژه اجرا می شد و سپس به همه پروژه ها تعمیم داده می شد.

وی با اشاره به نرخ کرایه تاکسی ها نیز گفت: مصوبه شورا در این خصوص لازم الاجرا است و در صورت تخلف برخی رانندگان تاکسی، کمیته نظارت تاکسیرانی باید کنترل و با متخلفان برخورد کند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل فعالیت پلیس تاکسی را بیش از پیش لازم و ضروری دانست و افزود: اگر یک راننده تاکسی مصوبه شورا را اجرا نمی کند، به نظارت تاکسیرانی برمی گردد، که باید کنترل شود.