به گزارش خبرنگار مهر، خانواده های معلولانی که در مرکز آفرینش واقع در شهرستان فردیس استان البرز مورد شکنجه قرار گرفته بودند پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری مدیرکل بهزیستی استان البرز حاضر شدند.

افروز بهرامی مدیرکل بهزیستی استان البرز با اشاره به اینکه مستندات تخلفات این مرکز نگهداری در حال بررسی است، گفت: در صورتی که سازمان بهزیستی به جمع بندی نهایی برسد با متخلف برخورد قانونی و جدی می کند.

وی در ادامه گفت: طبق قانون متولی حفظ حقوق و ارتقای جایگاه معلولان در کشور سازمان بهزیستی بوده و همه تلاش ها نیزدر راستای حفظ حقوق معلولان است.

بهرامی ادامه داد: طبق آخرین ارزیابی که از این مرکز شد انحراف از برخی استانداردهای تعریف شده بهزیستی مشخص شد و پس از صدور اخطار و عدم رفع مشکلات از سوی مدیر این مرکز تعطیل شد.

وی در پایان خواستار حفظ آرامش برای خانواده های معلولان شد و گفت: رئیس سازمان بهزیستی کشور در این خصوص با حساسیت موضوع را پیگیری می کند و امیدواریم دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

خانواده ها خواستار اشد مجازات برای متخلف پرونده شکنجه معلولان شدند

در ادامه خانواده هایی معلولان با ابراز رضایت از نحوه عملکرد اداره کل بهزیستی استان البرز، خواستار اشد مجازات برای متخلفان این حادثه شدند.

یکی از خانواده های معلولان که مورد شکنجه قرار گرفته است و مدعی است به فرزندش دو روز آب نداده اند، گفت: اگر بهزیستی با تخلفات این مراکز رسیدگی کند دیگر مرکزی به خود اجازه نمی دهد که معلولی را مورد شکنجه قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه بی رحمی است که با معلولان چنین برخوردی می شود، گفت: فرزندان معلول ما در نهایت بی رحمی مورد شکنجه و آزار قرار گرفته اند.

یکی دیگر از خانواده های معلولان گفت: یکی از کارشناسان بهزیستی با ما تماس گرفت و پرسید که آیا مایل هستیم که فرزند خود را دوباره در این مرکز تحت مراقبت قرار دهیم این برخورد بهزیستی اصلا مناسب نیست.

وی ادامه داد: در ابتدای وقوع این حادثه بهزیستی به خانواده ها جواب سر بالا می داد انتظار ما این است که با متخلف برخورد جدی و قانونی شود.

در این نشست خانواده های معلولان خواسته های خود را که اشد مجازات برای متخلف است با مدیر کل بهزیستی استان البرز مطرح کردند.

حاشیه های نشست خبری مدیرکل بهزیستی البرز

* خانواده های معلولان با سبدهای گل به دیدار مدیرکل اداره بهزیستی استان البرز آمدند و از برخورد به موقع این اداره کل تشکر کردند.

* استاندار البرز لحظاتی پیش از برگزاری نشست به صورت سرزده در این اداره کل حاضر شد و همین موضوع باعث تاخیری کوتاه در زمان برگزاری این نشست شد.