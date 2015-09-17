به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار ظهر پنجشنبه در شورای ادارای استان همدان با بیان اینکه همدلی و همزبانی در تمام سطوح و در همه اقشار جامعه وجود دارد، اظهار کرد: زحمات زیادی برای توسعه پایدار در استان همدان و ملاحظات زیست محیطی کشیده شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت در برنامه ها و سیاست هایی موفق بوده که آنها را خوب تبیین کرده باشد، بیان کرد: دولت تدبیر و امید در ابتدای کار با مسائل و مشکلات زیادی روبرو بود که اکنون پس از گذشت دوسال دستآوردهایی داریم که به دور از شعارزدگی و غلو بوده چراکه این دولت، دولت راستگویان است.

ابتکار با تاکید بر اینکه دولت در کنترل تورم موفق بوده است، عنوان کرد: البته مشکلاتی مانند اشتغال هنوز به طور کامل حل نشده اما گام های دولت استوار بوده و امسال نیز سالی سخت پیش رو داریم که دولت مصمم و بااراده گام بر می دارد.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت نیز دستآورد های خوی داشته است، گفت: دولت در حوزه بین الملل نیز موفق بوده که آشکار است هر چند برخی از منتقدین نمی خواهند این موضوع را باور کنند و شاید دلایلی دارند که بخواهند کشور در شرایط تحریم بماند ولی با این حال باز هم بر این موضوع اذعان دارند که توافق هسته ای افتخاری برای ایران است.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست ابراز امیدواری کرد: مسئله توافق هسته ای گامی برای رفع تحریم ها و بهبود شرایط اقتصادی و افزایش سطح همکاری منطقه ای و بین المللی باشد و شاهد تحول مثبت باشیم.

در حال حاضر با بحران های آشکار محیط زیست مانند خشک شدن دریاچه ارومیه، تالاب ها و دشت ها مواجه هستیم

ابتکار در ادامه سخنانش به موضوع محیط زیست و برنامه های تدوین شده از سوی ریاست جمهوری برای موضوع آب و محیط زیست اشاره کرد و ادامه داد: دوره بی توجهی موجب شد که شاخص های کشور در محیط زیست کاهش پیدا کند و در حال حاضر با بحران های آشکار محیط زیست مانند خشک شدن دریاچه ارومیه، تالاب ها و دشت ها مواجه هستیم.

وی با تاکید بر اینکه کاهش بارندگی و شرایط جوی و اقلیمی بر این موضوع تاثیر گذار بوده است، بیان کرد: دلیل عمده بحران های زیست محیطی در کشور فقدان نظارت بر برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی بوده و رشد چاه های غیرمجاز نیز بدلیل عدم توجه به محیط زیست اتفاق افتاد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه ایران اولین کشور در تنش آبی است، بیان داشت: دو موضوع اساسی که آینده کره زمین را تهدید می کند موضوع جنگ و ناامنی و تخریب گسترده محیط زیست است.

ابتکار با تاکید بر اینکه باید نسبت به الگوی مصرف انرژی در کشور خود را منضبط کنیم، بیان داشت: اجرای سیاست اقتصاد کم کربن در دولت تصویب شده که بر همین اساس مصرف سوخت فسیلی در کشور باید درست مدیریت و بهینه مصرف شود و تولید گازهای گلخانه ای را به حداقل برسانیم که در این برنامه وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت صنایع و وزارت کشور همکاری دارند.

وی با اشاره به ماده ۱۹۰ قانون افزود: این ماده به مدیریت سبز مربوط می شود که همه دستگاه ها در کشور نسبت به مدیریت منابع انرژی، آب و برق و کاغذ مسئول هستند و جهت گیری کلان دولت درهمین زمینه است.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست ادامه داد: دنیا نیز در همین زمینه برنامه ریزی می کند و هفته آینده در نیویورک اجلاسی برگزار می شود که در آن اهداف جدید توسعه پایدار برای ۱۵ سال تصویب می شود که ۱۷ مورد آن بازاویه دید پایدار بوده و به ظرفیت طبیعی و زیستی اتکا دارد.

ابتکار تاکید داشت: اگر بخواهیم کشاورزی کشور را به هر قیمتی رونق بدهیم برای نسل آینده آبی باقی نمی ماند و توسعه پایدار توسعه ای است که در آن عدالت بین نسلی رعایت شود و حقوق نسل آینده را نیز در نظر بگیریم.

وی بیان داشت: متاسفانه در طول ۷۰ سال ۵۰ درصد گونه های گیاهی و جانوری کشور منقرض شدند و یا در حال انقراض هستند و این درحالی است که انسان فکر می کرد می تواند طبیعت را برای خود رام کند در حالیکه توسعه پایدار باید همراه و همگام با طبیعت باشد.

تخصیص منابع آبی با هدف کاهش ۲۵ درصدی برداشت آب از دشت ها انجام می شود

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه کشاورزی پایدار مورد پیگیری دولت است، بیان کرد: تخصیص منابع آبی با هدف کاهش ۲۵ درصدی برداشت آب از دشت ها انجام می شود که امیدواریم مردم نیز در این زمینه همکاری لازم را انجام دهند.

ابتکار افزود: اجرای طرح های احیا و تعادل بخشی سفره های زیر زمینی و تالاب ها تنها راه ادامه کشاورزی در این مناطق است.

وی از اجرای برنامه ملی مقابله با گردوغبار در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: برنامه ملی مقابله با گردوغبار را معرفی و ارائه می کنیم و به دنبال آن نیز برنامه های استانی را انجام می دهیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست تاکید داشت: تا زمانیکه چرای دام و مدیریت منابع مبتنی بر ظرفیت زیستی مراتع نباشد، مراتع روز به روز افول می کند و مرتع به بیابان و کانون گرد و غبار تبدیل می شود که این موضوع را باید با انجام کارهای بین بخشی و فراگیر کنترل کرد.

ابتکار با اشاره به اینکه پیشنهاد دادیم که مسئله گرد و غبار به عنوان یک موضوع جهانی مطرح شود، اظهار داشت: گردشگری پایدار از مباحث مهم در دولت یازدهم بوده که جزو ظرفیت های مهم استان همدان بوده و ارتقا شاخص های زیست محیطی در کنار جاذبه های تاریخی و طبیعی ظرفیت فوق العاده ای را برای گردشگری فراهم می کند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست بیان داشت: وقتی که جاده ها را زباله فراگرفته به تبع بر گردشگری تاثیر می گذارد و از همین رو توافقاتی با وزارت راه برای پاکسازی جاده ها انجام شده که امیدواریم در استان همدان نیز با مدیریت صحیح پسماند و با همکاری تشکل ها چهره استان بدور از آلودگی باشد.

ابتکار با بیان اینکه دولت تسهیلات و حمایت ویژه برای مدیریت پسماند انجام می دهد، افزود: شورای شهر و شهرداری باید در زمینه مدیریت پسماند تلاش کنند و دولت در این زمینه گام های جدی برداشته است.

وی حمایت از حمل و نقل عمومی و کیفیت ارائه محصولات در میادین تره بار در راستای استفاده نکردن از کود غیر مجاز را از اقدامات دولت عنوان کرد و بیان داشت: استان همدان هم مانند سایر استان ها نیازمند توسعه صنعتی است اما این توسعه باید با رعایت شاخص های محیط زیست باشد که در این زمینه شرکت های دانش بنیان آسیب های زیست محیطی را به حداقل می رسانند.

صنایع موجود باید ضوابط زیست محیطی را رعایت کنند و با کمک صندوق توسعه ملی برای اصلاح سیستم اقدام شده است

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست بیان داشت: صنایع موجود باید ضوابط زیست محیطی را رعایت کنند و با کمک صندوق توسعه ملی برای اصلاح سیستم اقدام شده است و تمام پروژه ها باید از ارزیابی زیست محیطی بهره مند شوند.

ابتکار بیان داشت: راه حل توسعه پایدار همگرایی توسعه صنعتی و محیط زیست بوده که مشمول مطالعات ارزیابی می شوند و اصلاحات لازم در طرح ها انجام می شود و طرحی اجرا خواهد شد که الزامات محیط زیست جزو آن باشد.

وی افزود: ۲۱ طرح از ۵۳ مورد طرح در کمیسیون زیر بنایی دولت در حال ارزیابی بوده که نتایج پس از ارزیابی به استان ها اعلام می شود و طرح های صنعتی، نیروگاه و یا گردشگری باید با رعایت محیط زیست طراحی و بهره برداری شود.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه استان همدان دارای ظرفیت بالایی است، گفت: اولین رفرنس جهانی که به موضوع آلودگی هوا پرداخته کتاب قانون ابن سینا بوده که پیشنهاد دادیم این موضوع به حافظه جهانی ثبت شود.

گفتنی است در ابتدای ورود وی به همدان به جای انجام مراسم قربانی کردن، فعالان مدنی همدان دو عدد تفنگ را شکستند و شکارچی هایی که شکار را کنار گذاشته و به جمع مدافعان محیط زیست پیوسته بودند، جواز های تفنگ را به خانم ابتکار تحويل دادند.