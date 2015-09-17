به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات آمادگی جسمانی بانوان، قهرمانی کشور که در تالار همایش های منوچهری دامغانی دامغان برگزار شد با اشاره به برگزاری ۳۵ رویداد ورزشی از ابتدای سالجاری تاکنون در استان سمنان افزود: از این تعداد شهرستان دامغان میزبان پنج رویداد بوده است.

وی با یادآوری این مطلب که ۱۳ رویداد ورزشی ویژه بانوان ورزشکار در استان سمنان برگزار شده، خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از هفت هزار ورزشکار در رشته های مختلف ورزشی از اقصی نقاط کشور مهمان مردم استان بوده اند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان از اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان به عنوان یکی از ادارات فعال این اداره کل یاد کرد و ابراز داشت: این اداره توانست میزبان خوبی در برگزاری مسابقات ورزشی قهرمانی کشور باشد و از خود عملکردی درخشان برجای گذاشت.

ورزش های همگانی گسترش یابد

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی نیز در این آئین به نقش و جایگاه ورزش در سلامت و تندرستی انسان پرداخت و اظهار داشت: ۷۵ درصد سلامتی و تندرستی یک انسان از طریق تغذیه سالم، عدم اعتیاد و انجام ورزش صورت می گیرد.

دکتر عبدالرحمن رستمیان عنوان کرد: توجه به ورزش به ویژه ورزش های همگانی در تأمین سلامت و تندرستی انسان تأثیر فراوان دارد و سوق دادن افراد به امر ورزش باید در بین تمامی اقشار جامعه ترویج و گسترش پیدا کند.

وی با بیان این مطلب که باید با برنامه ریزی مناسب بتوانیم در رشد و توسعه ورزش گام برداریم و جوانان را نیز به حضور هر چه بیشتر در اجرای برنامه های ورزشی سوق دهیم، بیان داشت: برگزاری مسابقات ورزشی کشور در شهرستان ها فرصتی است که ورزشکاران در مدت حضور خود با ظرفیت ها و توانمندی های این شهرستان بهتر آشنا شوند.

فراگیر شدن ورزش همگانی نیاز اساسی کشور

سرپرست هیئت ورزش های همگانی استان سمنان نیز گفت: این هیئت در هشت شهرستان با ۳۰ کمیته و ۱۰۰ زیر مجموعه طی چهار سال گذشته بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ فعالیت خرد و کلان به انجام رسانده است.

سید محمدرضا هاشمی با اشاره به برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی با پخش از شبکه ۳ سیما در شهرستان شاهرود با حدود ۸۵ هزار نفر، دامغان با ۶۵ هزار نفر و گرمسار با ۴۵ هزار نفر، افزود: دهم مهر ماه سال جاری همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس در شهرستان سمنان برگزار خواهد شد و با برگزاری این آئین شهرستان رکورد حضور در کشور را خواهد شکست.

به گفته وی برگزاری مسابقات قهرمانی کشور والیبال بزرگسالان، مسابقات کشوری روپایی، مسابقات قهرمانی کشوری آمادگی جسمانی و بیش از ۱۰۰ مسابقه انتخابی استان و ۲۰۰ مسابقه و بیش از یک هزار و ۲۰۰ فعالیت دیگر در ورزش همگانی استان از دیگر فعالیت های این هیئت است.

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان قهرمانی کشور با شرکت ۲۵۰ نفر در سالن ورزشی مرکز آموزش علمی کاربردی رسول اکرم(ص) شهرستان دامغان آغاز شد و ورزشکاران به مدت سه روز با هم به رقابت خواهند پرداخت.