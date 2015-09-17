به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی روز پنج شنبه در آیین آغاز سال تحصیلی كه در مركز مدیریت حوزه علمیه خواهران برگزار شد، با اشاره به اینكه آغاز سال تحصیلی شیرینی خاصی دارد، اظهار كرد: حوزه‌های علمیه هیچ گاه تعطیل نیستند، چون طلاب همیشه در حال تبلیغ و تحقیق هستند.

وی ادامه داد: در مراسم آغازین سال تحصیلی حوزه‌های علمیه، طلاب با هم عهد و پیمان می‌بندند كه در مسیر معرفی اسلام ناب به جهانیان گام بردارند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران كشور با اشاره به تحصیل بیش از ۷۵ هزار طلبه در ۴۲۰ مدرسه علمیه اظهار کرد: از این تعداد ۱۹ مدرسه در ردیف تحصیلات اصلی قرار دارند و از میان آنها، ۱۲ مدرسه در سطح دو، ۴ مدرسه در سطح سه و ۳ مدرسه در سطح چهار پذیرای طلاب خواهر هستند.

وی عنوان کرد: خواهران طلبه در ۱۳ رشته مشغول به تحصیل هستند که این رشته‌ها در چهار سطح علمی قرار دارد و از این میان ۵۵ هزار نفر طلبه خواهر در سطح دو و ۶ هزار نفر در سطح سه و به شکل رسمی ۱۱ نفر در سطح چهار مشغول به تحصیل هستند.

ساخت ۱۹ مدرسه علمیه جدید

حجت‌الاسلام جمشیدی گفت: در حال احداث ۱۹ مدرسه علمیه هستیم كه ۱۲ مدرسه علمیه در سطح دو، چهار مدرسه علمیه در سطح سه و سه مدرسه در سطح چهار قرار است ساخته شود.

وی با اشاره به وجود ۲۰۰ شورای علمی، آموزشی و پژوهشی در حوزه‌های علمیه كشور، تصریح کرد: ۱۲۹ كانون پژوهشی برای شاغلان به تحصیل سطح دو، ۴۱ انجمن علمی برای شاغلان به تحصیل سطح سه، ۳۷۰ هسته پژوهشی در قالب دو هزار و ۵۰۰ محقق و پژوهشگر در حوزه‌های علمیه خواهران وجود دارد.

حجت‌الاسلام جمشیدی با بیان اینکه هر مدرسه علمیه خواهران، تبدیل به یک قطب علمی، پژوهشی و تبلیغی در کشور شده است، یادآور شد: ۵۹ هزار طلبه در شبكه اطلاع رسانی خواهران به نام كوثرنت و بیش از ۶ هزار طلبه خواهر در فضای مجازی كوثر بلاگ فعال هستند.

وی اظهار داشت: تاکنون ۵۳۰ نشست علمی در قالب كرسی‌های آزاد اندیشی در طول دو سال گذشته برگزار شده است و ۳۰ هزار نفر از طلاب به عنوان امام جماعت در مدارس حضور دارند.

۳۵۱ مدرسه در دست ساخت است

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران كشور با اشاره به اینکه در مناطقی كه دارای چندین فرقه و مذهب هستند حوزه علمیه برپا شده است، گفت: افراد از مذاهب و ادیان دیگر در این مدارس حضور پیدا می‌كنند.

حجت‌الاسلام جمشیدی طلاب خواهر را برخوردار از كمترین امكانات دانست و خاطرنشان کرد: كمتر از ۵ درصد مدارس علمیه كشور در بخش خواهران فاقد مكان مناسب آموزشی بودند که ۳۵۱ مدرسه علمیه خواهران در حال ساخت است و ۱۶۵ مدرسه علمیه به بهره برداری رسیده است.