به گزارش خبرنگار مهر علیرضا رزم حسینی ظهر پنجشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: یکی از اسناد مهم در جمهوری اسلامی ایران سند چشم انداز۲۰ساله توسعه کشور است.

وی در ادامه افزود: باید در سند چشم انداز هر ساله هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشیم اما متاسفانه رشد اقتصادی ما زیر چهار درصد است.

این مسئول با اشاره به اینکه فرهنگ اقتصاد مقاومتی باید در آموزش و پرورش و مدارس نهادینه شود، ابراز داشت: معلمان باید از اتفاقاتی که در استان کرمان در مسیر پیشرفت توسعه صورت می گیرد مطلع شوند.

استاندار کرمان گفت: معلمان و فرهنگیان همواره در جامعه معتمدین مردم هستند و در جامعه اگر بخواهیم اقدامی را انجام دهیم ابتدا از معلمان مشورت می گیریم.

رزم حسینی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد مردمی است، تصریح کرد: ما بدون نیروی انسانی نمی توانیم کاری انجام دهیم و نظام اداری باید کوچک و نیروی انسانی باید بزرگ شود.

این مسئول در ادامه عنوان کرد: مدرسه فقط درس و مشق نیست و در مدارس باید درس توسعه مقاومتی آموزش داده شود تا دانش آموزان بدانند سند چشم انداز توسعه به چه معنا است.

وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید؛ خردگرا و توسعه گرایی است، گفت: استان کرمان از لحاظ سرزمینی معادل شش کشور اروپایی و قطب اول معادن ملی و فراملی است.

رزم حسینی با اشاره به اینکه دانش آموزان در سند چشم انداز نقش حائز اهمیتی دارند افزود: معلمان باید در ابتدا کلاس در خصوص توسعه کشور بحث کنند.