به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری در ششمین کنگره بین المللی دکترین غدیر که قبل از ظهر پنج شنبه با حضور اساتید حوزه علمیه در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: خداوند امر تبلیغ دین را بر همه قرار داده و همه را مکلف کرده انوار محمد و آل محمد را به تمام نقاط دنیا برسانیم و این عمل تا روز قیامت باید ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: برگزاری کنگره دکترین غدیر یکی از راه‌های این تبلیغ است و پیام این کنگره آن است که همه همدیگر را یاری کنند تا این کنگره سرآغاز تبلیغ باشد.

امام جمعه اهواز بیان داشت: جنگ ما با صدام بر سر ولایت بود و امروز نیز این جنگ‌ها در یمن‏ سوریه و عراق ادامه دارد و تمامی این نبرد‌ها ضد ولایت است.

گفتنی است، مراسم افتتاحیه ششمین اجلاس بین المللی دکترین غدیر صبح پنج‌شنبه آغاز شد و تا عصر امروز ادامه دارد.

این مراسم با هدف بررسی دکترین جهانی دهه غدیر از دیدگاه و منویات مرجعیت، فقاهت، زعامت و رهبری با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، آستانه حرم حضرت معصومه(س)، تولیت مقدس مسجد جمکران، مجمع آل البیت و مرکز جامعه المصطفی در شبستان حضرت نجمه خاتون برگزار شد.

مراسم اختتامیه این سمینار عصر امروز پنج‌شنبه با غبارروبی ضریح مطهر حرم حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز شده و با سخنرانی چند تن از مسئولان و اساتید حوزه به پایان می‌رسد.

در مراسم افتتاحیه یکی از شعرای آیینی به شعرخوانی درباره واقعه غدیر پرداخت.