به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بناب که امروز (پنجشنبه) صورت گرفت، فرصت مناسبی بود تا مسوولان این شهرستان در خصوص موضوعاتی چون اعتیاد و قاچاق کالا، لزوم توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، صیانت از مرزها، فعالیت شبکه های اجتماعی و تاثیر تامین امنیت پایدار بر فعالیت حوزه های مختلف به گفتگو بپردازند.

امنیت مهمترین لازمه توسعه همه جانبه

فرماندار بناب در این آیین امنیت پایدار را زیرساخت توسعه هر جامعه ای عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با وجود وضعیت آشفته کشورهای همسایه، بواسطه تلاش شبانه روزی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی امن ترین کشور منطقه و در این میان شهرستان بناب نیز یکی از امن ترین شهرستانهای آذربایجان شرقی است که مهمترین عامل این ثبات امنیت خود مردم هستند.

ولی الله فرج اللهی در ادامه از کاهش جرایم با وجود افزایش کشفیات در شهرستان بناب خبر داد و افزود: در حالی شاهد ارتکاب ۶۷۳ مورد جرم در بخش های مختلف در یکسال گذشته بودیم که کشف جرایم با تلاش دستگاه های مختلف نظامی، انتظامی و امنیتی در بناب ۴۶ درصد افزایش یافته است.

وی از شهرستان بناب به عنوان یکی از دو شهرستان برتر انتخاب شده در مبارزه با کالای قاچاق نام برد و گفت: با وجود اینکه در سال ۹۳ آمار تصادفات درون شهری بناب ۱۳ درصدی نسبت به سال ۹۲ کاهش داشت اما متأسفانه در خصوص سوانح برون شهری ۹ درصد افزایش تصادفات را شاهد بودیم که نبود جاده کمربندی در شهرستان از مهمترین علل این افزایش آمار است و کمربندی فعلی کشش و ظرفیت جابجایی روزانه بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودرو را ندارد.

فرماندار بناب قرار گرفتن پلیس راه در داخل شهر بناب را عامل دیگر افزایش تصادفات دانست و تصریح کرد: امیدواریم مسئولان در انتقال پلیس راه به خارج شهر تعجیل کنند و با توجه به اینکه مقدمات کار انتقال پلیس راه از سوی شهرستان انجام شده، انتظار داریم مسئولان استانی نیز پیگیری های لازم در این خصوص را انجام دهند.

ایران قربانی نگاه دوگانه جهانی به بحث مبارزه با مواد مخدر

جانشین ناحیه انتظامی آذربایجان شرقی در این مراسم سرقت، اعتیاد، الگوهای رفتاری، تصادفات و جرائم راهور را مهمترین مأموریت های نیروی انتظامی عنوان و تصریح کرد: آذربایجان شرقی یک از امن ترین استان های کشور است بطوریکه برای نمونه در حوزه جرایم سرقت شاهد کاهش پنج درصدی با وجود افزایش هشت درصدی کشفیات هستیم.

سرهنگ اسماعیل اسماعیل زاده افزایش بیش از پیش اعتماد مردم به نیروهای انتظامی و قضایی را لازمه افزایش آرامش در جامعه و توسعه اقتصادی دانست و گفت: مبارزه با مواد مخدر یکی از اولویت های کاری نیروی انتظامی است و متاسفانه در این حوزه شاهد رویکرد جهانی دوگانه به کشورمان هستیم چرا که از یکسو متهم به ترانزیت مواد مخدر می شویم و در سوی مقابل هنگام برخورد با عوامل این چرخه برچسب نقض حقوق بشر به نظام زده می شود.

وی با اشاره به بالا رفتن هزینه مواد مخدر صنعتی بدلیل تغییر قوانین این حوزه خاطر نشان شد: اراده ملی لازمه برخورد با معضل اعتیاد است چرا که امروز دشمنان از گسترش مواد مخدر صنعتی یبه عنوان کی از توطئه ها برای تضعیف نظام و کشور استفاده می کنند و آمار بیش از ۷۵ درصدی سارقان معتاد تنها نمونه ای از این رویکرد است.

جانشین ناحیه انتظامی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سوانح رانندگی اشاره و تصریح کرد: عوامل انسانی، وسیله نقلیه و راه مهمترین دلایل وقوع تصادفات هستند و هنگامی که بی توجهی به مقررات رانندگی با وسایل نقلیه و جاده غیر استاندارد در کنار هم قرار می گیرند، موجب می شود تا با وجود اقدامات صورت گرفته برای کاهش تصادفات فوتی و جرحی، سال گذشته ۵۰۰ نفر در سطح استان آذربایجان شرقی جان خود را از دست بدهند.

وی با اشاره به مقام نخست نزاع و درگیری در جدول جرایم آذربایجان شرقی، کنترل مرزها را از دیگر اولویت های نیروی انتظامی برشمرد و افزود: با توجه به آسیب پذیری مناطق جنوبی استان در این زمینه، بیشترین تمرکز نیروی انتظامی برای مبارزه با قاچاق معطوف به این مناطق است.

اسماعیل زاده با اشاره به اینکه بسیاری از کالاهای قاچاق نیاز اساسی کشور نیستند، تصریح کرد: نیروی انتظامی با وجود تقدیم سه هزار و ۸۰۰ شهید در بحث مبارزه با مواد مخدر و قاچاق، همچنان برای تامین و حفظ امنیت پایدار تلاش می کند که تداوم این امر نیازمند همراهی و همکاری تمامی سازمان هاست.

لزوم تقویت مرزها برای مقابله با قاچاق بی رویه کالا به کشور

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تاکید بر لزوم تقویت مرزها برای جلوگیری از قاچاق بی رویه کالا اظهار داشت: تأمین امنیت برای سرمایه گذاران از مشکلات مهم کشور و تحقق آن نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه ها بویژه نیروی انتظامی است.

حجت الاسلام محمد باقری بنابی معضل مواد مخدر را مهمترین چالش آینده کشور بعد از موضوع هسته ای عنوان و تصریح کرد: دشمنان با ایجاد چالش های جدید همچون بحث اعتیاد به دنبال ضربه زدن به نظام است و مقابله با این توطئه ها نیازمند آگاهی و همکاری عمومی است و متاسفانه در بحث مواد مخدر غفلت شده است.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر برخورد جدی نیروی انتظمی با تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر افزود: تلاش بیش از پیش برای ریشه کن کردن مواد مخدر و برخورد قاطع با توزیع کنندگان و قاچاقچیان مهمترین مطالبه مردم از دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی و قضایی در این خصوص است.

وی با نامناسب خواندن وضعیت حجاب و عفاف در جامعه خاطر نشان شد: امروز کشورمان مصرف بیشترین میزان مواد آرایشی در سطح کشور در حالی بنیان اجتماعی جامعه را تهدید می کند که عملکرد دستگاه هایی چون صدا و سیما در حوزه حجاب و عفاف قابل قبول نیست و رسانه ملی باید توجه بیشتر به این موضوع داشته باشد چرا که حل معضل حجاب و عفاف نیازمند بسیج عمومی است.

باقری بنابی با انتقاد از بی توجهی به فریضه امر به معروف و نهی از منکر در بین اقشار مختلف، در خصوص فعالیت شبکه های اجتماعی در کشور نیز هشدار داد و گفت: این موضوعات از مهمترین چالش های اجتماعی هستند که حتی حوزه های اقتصادی چون جذب سرمایه گذاران را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.

گفتنی است در این مراسم از تلاش های سرهنگ علی سلطانی وش به عنوان فرمانده سابق نیروی انتظامی شهرستان بناب تقدیر و سرهنگ رمضان اللهوردیان بعنوان فرمانده جدید این نیرو معرفی شد.