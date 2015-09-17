به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا محمدی ظهر پنجشنبه در شورای اداری استان همدان با بیان اینکه استان همدان دارای شش منطقه حفاظت شده است، اظهار داشت: ۱۱ منطقه شکار ممنوع در هدان وجود دارد که تنها هشت درصد استان همدان را شامل می شود.

وی با اشاره به اینکه افزایش سطح مناطق شکار ممنوع به عنوان شاخص زیست محیطی است، افزود: ۳۰۷ گونه مهره دار در استان همدان وجود دارد که از این تعداد ۱۸۱ گونه پرنده هستند.

مدیرکل محیط زیست استان همدان از وجود هزار و ۵۴۰ گونه گیاهی در استان همدان خبر داد و گفت: از این تعداد اغلب شامل گونه های دارویی بوده که می تواند کمک کننده اقتصاد استان باشد.

محمدی در ادامه سخنانش یکی از مشکلات اصلی و زیست محیطی استان همدان را معضل بی آبی عنوان کرد و بیان داشت: برای حل این مشکل چاه های غیر مجاز در استان همدان مسدود می شوند که استان همدان در این حوزه رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با تاکید بر اینکه باید کشت گونه های متناسب با وضعیت آب استان همدان را ترویج داد، عنوان داشت: معضل دیگر در استان همدان وجود ریزگردها بوده که منشا داخلی دارند و متاثر از شرایط کم آبی هستند.

مدیرکل محیط زیست استان همدان در ادامه به بحث توجه به مطالعات سند آمایش استان تاکید کرد و گفت: سند آمایش استان همدان باید به عنوان سند فرا دستی مبنای عمل قرار بگیرد.

محمدی اظهار کرد: تمهید شرایط افزایش مشارکت عمومی در مسائل زیست محیطی از سیاست های استان همدان بوده که باید توجه بیشتری به آن شود.