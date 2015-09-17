به گزارش خبرگزاری مهر، حنیف عمران زاده در گفتگو با سایت رسمی باشگاه استقلال، در خصوص مطالبی که صبح روز پنجشنبه در یکی از روزنامه ها درباره وی منتشر شده است گفت: بر خلاف این مطلب که کاملا کذب است من در جلسه فنی هیچ اعتراضی نسبت به حضور نداشتن در ترکیب اصلی نداشتم چه برسد به موضوعاتی که در این روزنامه به من نسبت داده شده است. همانطور که در مصاحبه پس از بازی نیز اشاره کردم من مانند همه بازیکنان دیگر از نیمکت نشینی ناراحت بودم اما هرگز به خودم اجازه نمی دهم به خاطر قرار نداشتن در ترکیب به سرمربی اعتراض کنم و رفتارهای خارج از عرف یک بازیکن را انجام دهم.

وی افزود: متاسفانه آن روزنامه با خبر نادرست و کذب خود باعث ناراحتی هواداران استقلال می شود. اگر آنها نسبت به اصلاح این خبر نادرست در اولین شماره خود اقدام نکنند پیگیری این موضوع را از طریق مراجع قانونی حق طبیعی خودم می دانم.

مدافع استقلال درباره دیدار این تیم برابر گسترش فولاد اظهار کرد: استقلال در این دیدار خوب و منطقی بازی کرد. هدف ما رسیدن به صدر جدول بود و باید در این بازی با ۳ امتیاز از زمین خارج می شدیم که خدا را شکر توانستیم این کار را انجام دهیم. برد دو بر صفر در خانه حریف نشان دهنده قدرت استقلال در این فصل است. ما امسال در بازی های خارج از خانه عملکرد چشمگیری داشتیم و باید تلاش کنیم تا نه تنها این روند را حفظ کنیم بلکه به روز به روز پیشرفت کنیم.

عمران زاده درباره دیدار بعدی استقلال برابر نفت تهران، تصریح کرد: دیدار با نفت یکی از سخت ترین بازی های ماست. نفت تیم خوبی است و در فصل گذشته نیز این موضوع را به خوبی نشان داد. هر چند شب گذشته از مسابقات آسیایی حذف شدند اما همه می دانیم که این تیم شایستگی بالایی دارد و باید با تمرکز بالا برابر آنها به میدان برویم. ما استقلال هستیم و بدون تردید همه اعضای مجموعه باشگاه و هوادارانمان تنها به دنبال پیروزی خواهیم بود و می دانیم که با کسب این سه امتیاز می توانیم صدر نشین لیگ شویم که این موضوع انگیزه ما را نیز دو چندان خواهد کرد.