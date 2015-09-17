به گزارش خبرنگار مهر، علی نعمت چهاردولی ظهر پنج شنبه در شورای اداری استان همدان که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه تالاب آق گل ملایر در حال از بین رفتن است، اظهار داشت: استان همدان با داشتن ۱۱ منطقه شکار ممنوع و شش منطقه حفاظت شده در غرب کشور دارای بیشترین منطقه گردشگری حفاظت شده است.

وی با بیان اینکه باید مناطق شکار ممنوع و حفاظت شده استان مورد نگهداری و حفاظت بیشتری قرار گیرند، ادامه داد: امروز در پایین دست درختان گنجنامه همدان آبی وجود ندارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افت آب های زیر زمینی در همدان به ۵۰ متر رسیده است، افزود: این شرایط از حالت طبیعی هم گذشته و بسیار خطرناک شده که نیازمند توجه ویژه ای است.

چهاردولی با بیان اینکه همدان جزو استان هایی است که روزگار خوشی داشته و نباید به روزگار ناخوشی تبدیل شود، ادامه داد: از همه مسئولان دی ربط تقاضا داریم فکری برای حال و روز همدان شود.

وی با بیان اینکه باید جلسه ویژه ای گذاشته و بند بند موارد مطرح شده بررسی شود، بیان کرد: براساس پیش بینی ها در بخش هایی از همدان مانند فامنین اگر در بحث آب مراقبت صورت نگیرد تا ۱۰ سال آینده تمام روستاها خالی از سکنه شود که این مسئله نیاز به بررسی و نگهداری دارد.