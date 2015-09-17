۵۵ هکتار از اراضی حاجی آباد و باقرآباد شهر کرمان رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: اراضی دولتی و اعاده به وضع سابق زراعی تغییر کاربری شده در محدوده روستاهای حاجی آباد و باقر آباد بخش مرکزی کرمان صورت گرفته است.

سالاری اعلام کرد: در اجرای منویات مقام معظم رهبری و به استناد تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی ۵۵ هکتار از اراضی دولتی مورد تعرض زمین خواران و اراضی زراعی که بدون مجوزهای قانونی نسبت به تغییر کاربری آنها اقدام شده بود اعاده به وضع سابق رفع تصرف شد.

سالاری افزود: برخورد با پدیده زمین خواری و تغییر کاربری اراضی دولتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه بوده و از اولویت های دستگاه قضایی استان است.

وی تصریح کرد: استان کرمان در زمینه مبارزه با زمین خواری در کشور پیشتاز است.

رفع تصرف ۵۶۹ هکتار در سال گذشته

دادستان عمومی و انقلاب شهر کرمان از رفع تصرف ۵۶۹ هکتار در سال گذشته خبر داد.

سالاری بیان داشت: این روند در سال جاری نیز پیگیری می شود و تا کوتاه کردن دست همه متجاوزین به اراضی ملی ادامه دارد.

وی اضافه کرد: مخاطب ما در اجرای این طرح افراد سودجو و فرصت طلبی است که بدون توجه به مقررات حاکم و منافع جامعه دست به اعمال مجرمانه و خلاف قانون می زنند.