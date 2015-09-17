به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس روز یکشنبه در چارچوب رقابتهای جام حذفی در ورزشگاه آزادی میزبان ملوان بندرانزلی است که البرز حاجی پور قضاوت این دیدار را بر عهده دارد.

محمدرضا ابوالفضلی و رحیم شاهین وی را در امر قضاوت یاری می کنند و یاسر هماهنگ هم داور جهارم این دیدار است.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، اسامی داوران رقابتهای جام حذفی به این شرح است:

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شنبه ۲۸ شهریور

* راه آهن –استقلال خوزستان-ساعت ۱۷:۰۰-شهر قدس

داوران: محسن قهرمانی، بابک داوری، حسین رحیمی پور، مهدی مرجانزاد، ناظر داوری: فریدون اصفهانیان



* کارا شیراز- سپاهان اصفهان-ساعت ۱۶:۳۰-حافظیه شیراز

داوران: موعود بنیادی فر، محمدرضا طالبی، برات علی مولوی، عقیل جهانبازی، ناظر داوری: زاهد بحرینی



یکشنبه ۲۹ شهریور

*صبا قم-تراکتورسازی تبریز-ساعت ۱۸:۳۰-یادگار امام (ره)

داوران: حسین زرگر، حسن ظهیری، جلیل شعرانی، جمشید محمدی، ناظر داوری: عبداله باعزم



* پرسپولیس-ملوان-ساعت ۱۸:۳۵-آزادی

داوران: البرز حاجی پور، محمدرضا ابوالفضلی، رحیم شاهین، یاسر همرنگ، ناظر داوری: ابراهیم میرزابیگی



* سیاه جامگان- سایپا -ساعت ۱۶:۰۰-ورزشگاه ثامن الائمه

داوران: شاهین حاجی بابایی، تورج عیوض محمدی، محمدرضا مدیر روستا، سید رضا مهدوی، ناظر: ایرج نظری



دوشنبه ۳۰ شهریور

* گسترش فولاد-ذوب آهن-اختصاصی گسترش فولاد-ساعت ۱۶:۰۰

داوران: سعید بخشی زاده، هادی طوسی، حمیدرضا کنعانی، حسین ترابیان، ناظر: محمد علی فروغی