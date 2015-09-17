نگاه سیاسی در مدیریت منابع آبی پذیرفته نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری اردبیل، جواد زنجانی بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر منابع آب اردبیل تصریح کرد: همه برنامه های آمایش سرزمینی، طرح های توسعه کشاورزی، صنعتی و اقتصادی باید با محوریت آب و لحاظ کردن نظرات و اولویت بندی های آب منطقه ای اردبیل هماهنگ شود.

وی افزود: در شرایط فعلی که با مشکل کم آبی هم در بخش زراعی و هم در بخش آب شرب مواجه هستیم، مدیریت آب و استفاده بهینه از آن در اولویت اول و آخر اردبیل قرار دارد.

فرماندار اردبیل با تاکید بر این که نگاه به مسئله آب باید فنی و کارشناسی باشد، متذکر شد: باید در مطالعه و احداث سدها، تحقق حق آبه اردبیل از حوزه های آبریز خارج از استان، توسعه شبکه های آبیاری، احداث و توسعه تصفیه خانه ها و سایر موارد از نظرات افراد متخصص استفاده کرد و نباید برنامه ها معطوف به رضایت مقطعی مردم باشد.

در پایان مراسم با اهدای لوح سپاس از زحمات «ایوب ورقایی» تقدیر و «سلامت عزیزی» به عنوان مدیر امور آب اردبیل معرفی شد.