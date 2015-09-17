۲۶ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

فرماندار اردبیل:

نگاه سیاسی در مدیریت منابع آبی پذیرفته نیست

اردبیل- فرماندار اردبیل تاکید دارد که نگاه سیاسی و یا احیانا نگاه های انتخاباتی در مدیریت منابع آب به هیچ وجه قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری اردبیل، جواد زنجانی بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر منابع آب اردبیل تصریح کرد: همه برنامه های آمایش سرزمینی، طرح های توسعه کشاورزی، صنعتی و اقتصادی باید با محوریت آب و لحاظ کردن نظرات و اولویت بندی های آب منطقه ای اردبیل هماهنگ شود.

وی افزود: در شرایط فعلی که با مشکل کم آبی هم در بخش زراعی و هم در بخش آب شرب مواجه هستیم، مدیریت آب و استفاده بهینه از آن در اولویت اول و آخر اردبیل قرار دارد.

فرماندار اردبیل با تاکید بر این که نگاه به مسئله آب باید فنی و کارشناسی باشد، متذکر شد: باید در مطالعه و احداث سدها، تحقق حق آبه اردبیل از حوزه های آبریز خارج از استان، توسعه شبکه های آبیاری، احداث و توسعه تصفیه خانه ها و سایر موارد از نظرات افراد متخصص استفاده کرد و نباید برنامه ها معطوف به رضایت مقطعی مردم باشد.

در پایان مراسم با اهدای لوح سپاس از زحمات «ایوب ورقایی» تقدیر و «سلامت عزیزی» به عنوان مدیر امور آب اردبیل معرفی شد.

محمد میرزایی ناطق

