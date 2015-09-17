به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه بیست‌ و هفتمین گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد که در سالن همایش‌های صدا‌وسیما برگزار شد، افزود: در زمینه‌ دانه‌های روغنی، مسئولیت با وزارت جهاد کشاورزی است و اظهارنظر نمی‌کنیم، اما در مورد روغن باید گفت هرآنچه که از مبادی رسمی به کشور وارد می‌شود قابل استفاده هستند و مشکلی ندارند.

وی ادامه داد: آنچه که درباره‌ روغن گفته شده، در زمینه زیاده‌روی استفاده از روغن و دیگر مواد غذایی مانند شکر، قند، نمک و...، است.

هاشمی گفت: افرادی که توصیه های وزارت بهداشت را جدی نمی گیرند، به بیماری‌ها و عارضه‌های مانند فشار خون، سکته‌های قبلی و مغزی، بیماری قند، کورشدن چشم و از کار افتادن کلیه مبتلا می‌شوند و این تنها به زیاده‌روی در مصرف این مواد غذایی بازمی‌گردد و چیز دیگری در این زمینه صحت ندارد.

همچنین وزیر بهداشت در بیست‌ و هفتمین گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد در سالن همایش‌های صدا‌وسیما، گفت: دولت در شرایط کنونی از نظر اقتصادی در وضعیت سختی قرار دارد و در عین حال موفقیت‌های ارزشمندی به دست آورده که به تعبیر رهبر معظم انقلاب آرامش به وجود آمده در جامعه یکی از همین موفقیت‌ها بوده است.

هاشمی افزود: موفقیت دولت در مسئله‌ هسته‌ای و توافقات هسته‌ای نبایستی به ویژه در آستانه انتخابات باعث دو دستگی شود و باید از این مسئله پرهیز کنیم که نه از آن پشیمان شویم نه اینکه تصور کنیم اتفاق خاصی افتاده است تا مردم انتظار بی‌جا از دولت و مسوولان پیدا کنند بلکه باید از فرصت‌های به وجود آمده استفاده کنیم تا با عقلانیت و امکاناتی که داریم در جهت از بین بردن فقر و ایجاد آرامش نسبی جامعه تلاش کنیم.

وی گفت: در وزارت بهداشت پس از تلاش‌های بسیار و با کمک وزیر نفت توانستیم مقالات الکترونیک را که در بیش از ۵۰۰ مرکز تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گرفت به خارج از کشور بفرستیم تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید و این همان محدودیت‌هایی است که هنوز دولت برای انتقال پول و ارز با آن مواجه است.