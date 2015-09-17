به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث امین ظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان قزوین که در فرمانداری برگزار شد اظهارداشت: پدیده اعتیاد آسیب های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی فراوانی دارد که دراین میان پیامدهای بهداشتی آن نیز نگران کننده است.

وی افزود: افزایش اعتیاد در بین بانوان و بالا رفتن مرگ و میر ناشی از این پدیده از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان قرار گیرد.

معاون سیاسی فرمانداری قزوین یادآورشد: در این راستا کاهش سن اعتیاد از دیگر نگرانی های این موضوع است که اگر آمار دقیق و درستی از پیامدهای آسیب زای اعتیاد نداشته باشیم قادر به برنامه ریزی برای مقابله با این معضل نخواهیم بود.

فقر اطلاعات در حوزه اعتیاد مشکل ساز است

وی در خصوص فقر اطلاعات در زمینه اعتیاد گفت: متاسفانه آمار دقیقی از وضعیت اعتیاد در سنین مختلف و نوع گرایش ها نداریم لذا قادر به برنامه ریزی اصولی برای مبارزه با این پدیده خانمانسوز نیستیم که این خلاء باید جبران شود.

امین تصریح کرد: تغییر روش سنتی در توزیع و عرضه متنوع مواد از دیگر نگرانی های این حوزه است که کار را دشوار کرده و باید برای آن تدبیر کرد.

وی یادآورشد: باید در این شرایط به گونه ای عمل کنیم تا از همه ظرفیت ها برای مقابله با پدیده اعتیاد استفاده کرده و در این راستا از خانواده ها انتظار داریم نگران فرزندان خود باشند و اعتیاد را خطرناک بدانند و برای مقابله و پیشگیری از آن حساس باشند.

امین گفت: باید همه ما از شنیدن نام اعتیاد لرزه بر انداممان بیفتد و نگران باشیم که این معضل پشت درب خانه ما لانه کرده است و هر لحظه می تواند وارد خانه ها شده و فرزندان و خانواده های ما را آلوده کند.

وی بیان کرد: برگزاری همایش آب توانست دغدغه بی آبی را میان مردم و مسئولان با حساسیت بیشتری مطرح کند و درخصوص پدیده اعتیاد هم باید با برگزاری همایش مردم را با پیامدهای خانمان سوز آشنا کنیم.

در این نشست کمیته های فرعی مبارزه با مواد مخدر در شهرستان قزوین تعیین شدند.

در این جلسه فرماندهی انتظامی شهرستان قزوین به عنوان مسئول کمیته مقابله با عرضه مواد مخدر و ادارات بهزیستی، دادگستری و مرکز بهداشت شهرستان قزوین به ترتیب به عنوان مسئولان کمیته های فرهنگی و پیشگیری، حقوقی و قضایی و درمان و معاونت سیاسی فرمانداری به عنوان مسئول کمیته توسعه مشارکت های مردمی شهرستان قزوین تعیین شدند.