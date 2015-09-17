به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه خواهران روز پنج شنبه با حضور آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی مدیر حوزه علمیه خواهران کشور، حجت‌الاسلام آشتیانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و فریده مصطفوی عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمدتقی قندی مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم در این مراسم با بیان اینکه انقلاب اسلامی به برکت رهبری امام خمینی(ره)، تلاش ملت ایران و خون شهدا سیطره پیدا کرد، اظهار کرد: تحصیلات حوزوی خواهران پس از انقلاب رونق یافت و امروز جامعه به حضور زنان و فعالیت آنان در اجتماع نیاز دارد.

وی ادامه داد: پس از انقلاب حوزه علمیه خواهران زیر نظر شورای عالی حوزه علمیه تشکیل شد و پس از آن زیر نظر شورای سیاست‌گذاری خواهران به فعالیت خود ادامه داد.

مدیر حوزه‌ علمیه خواهران قم تصریح کرد: در سال ۹۱ از میان ۶۵۰ نفر بانویی که علاقه‌مند به تحصیل در حوزه‌های علمیه بودند ۶۹ نفر انتخاب شدند و امسال از میان هزاران نفر از بانوان ۳۹۰ نفر در استان قم پذیرش شده و در حال تحصیل هستند.

حجت‌الاسلام جمشیدی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور و آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی از دیگر سخنرانان این مراسم بودند.