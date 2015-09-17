به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر دفاع بلغارستان از اعزام یک هزار نیروی ارتش برای کنترل مرزهای این کشور با ترکیه خبر داد.

علت این تصمیم ، هجوم مهاجران به مرزهای این کشور عنوان شده است.

به گفته «نیکلای ننچیف» تا کنون۵۰ سرباز برای کمک به نیروهای پلیس به مرز اعزام شده اند و تا پایان امروز ۱۶۰ نفر دیگر اعزام خواهند شد.

وی گفت ارتش در صورت اعلام نیاز پلیس این کشور می تواند تا یک هزار نیرو به مرزهای ترکیه اعزام کند.

در پی هجوم صدها مهاجرکه عمدتا سوری می باشند به مرزهای یونان و ترکیه که به مرز بلغارستان هم نزدیک می باشد کنترل های مرزی خود را افزایش داده است.

در هفته های گذشته در پی هجوم هزاران مهاجر و آواره از خاورمیانه و لیبی به کشورهای اروپایی اختلافات زیادی بین رهبران اروپا در خصوص نحوه برخورد و پذیرش این مهاجران به وجود آمده است.

ناآرامی ها و درگیری ها در خاورمیانه که ناشی از سیاست های غرب در این منطقه است سیل عظیمی از آوارگان و پناهندگان را راهی کشورهای اروپایی کرده است.