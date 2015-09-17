به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کمیته امداد استان اردبیل بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از پایگاه های کمیته امداد تصریح کرد: جشن عاطفه ها با هدف ترویج احسان و نیکوکاری و روحیه همدردی و دستگیری از مستمندان و به ویژه دانش آموزان نیازمند برگزار می شود.

بهروز زلالی افزود: این جشن همه ساله در آستانه بازگشایی مدارس در نظر دارد کمک های مردمی را به منظور تامین نیازهای دانش آموزان جمع آوری کرده و در مدت زمان کوتاهی در اختیار آن ها قرار دهد.

وی با بیان اینکه پایگاه های ثابت و سیار آماده دریافت مشارکت های مردمی هستند، متذکر شد: در این پایگاه ها هدایای نقدی و جنسی دریافت می شود.

به گفته مدیر کل کمیته امداد استان پایگاه ها اجناس و وسایل استفاده شده را جمع آوری نمی کنند و تاکید ما بر این است که وسایل نو و بیشتر کمک نقدی از سوی شهروندان صورت گیرد تا صرف احتیاجاتی شود که هر دانش آموز نیاز دارد.

زلالی با بیان اینکه فردا روز جمعه نیز پایگاه ها در مساجد و مصلاهای استان فعال خواهند شد، ادامه داد: علاوه بر این هشتم مهر ماه نیز این جشن در مدارس برگزار شده و کمک های دانش آموزی جمع آوری می شود.

وی با تاکید بر شناسایی دانش آموزان نیازمند در استان و پوشش حمایتی آن ها، بیان داشت: علاوه بر این از مدیران مدارس خواسته شده دانش آموزان نیازمند مدرسه خود را شناسایی کنند.

مدیر کل کمیته امداد استان با بیان اینکه کمک های جمع آوری شده در هر محله و مدرسه اختصاص به نیازمندان همان محل یا مدرسه خواهد داشت، اضافه کرد: در نظر داریم در مدت زمان کوتاهی و نهایتا در کمتر از یک هفته کمک های جمع آوری شده را بین دانش آموزان توزیع کنیم.