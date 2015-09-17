آغاز استفاده از تسلیحات نظامی روسی توسط ارتش سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مسئولان نظامی سوریه اعلام کرد دولت سوریه استفاده از تسلیحات نظامی پیشرفته که اخیر از روسیه تحویل گرفته است را آغاز کرده است.

این منبع تاکید کرد این تسلیحات بسیار دقیق و کاربردی هستند و ارتش پس از کسب آموزش های لازم طی هفته های اخیر استفاده از آنها را آغاز کرده است.

حمایت تسلیحاتی روسیه طی هفته های اخیر به موضوعی برای مناقشه میان روسیه و کشورهای غربی تبدیل شده است و زسانه های بسیار به این موضوع پرداخته اند تا آنجا که برخی منابع آمریکایی مدعی شده اند روسیه چند پایگاه نظامی در سوریه ایجاد کرده و نظامیان این کشور در عملیات های ارتش سوریه علیه تروریست ها مشارکت دارند.

از سوی دیگر، پایگاه النشره با انتشار خبری اعلام کرد «استفان دی میستورا» نماینده سازمان ملل در امور سوریه، به منظور دیدار با مقامات بلند پایه این کشور، امروز وارد دمشق شد.