به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن بیگی ظهر پنجشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: اگر می خواهیم سند چشم انداز توسعه تحقق پیدا کند باید به آموزش و پرورش توجه شود.

وی با اشاره به اینکه در کشور از لحاظ اعتبار کمتر به قشر معلم توجه می شود؛ افزود: معلم مجسمه ساز نیست، معلم با روح و روان دانش آموزان سر و کار دارد و هر حرکت معلم می تواند الگو ساز منفی و مثبت برای فرزندان ما باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ابراز داشت: ما در آموزش و پرورش باید عزت و حرمت و کرامت را افزایش دهیم و همه باید در بخش تعلیم و تربیت کمک کنند.

وی تصریح کرد: اگر مشارکت و هماهنگی بین ارکان مختلف تعلیم و تربیت از ائمه جمعه تا اصحاب رسانه نباشد ما در کارمان نمی توانیم موفقیت کامل داشته باشیم اما معنی مشارکت نباید به دخالت تغییر کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه ما نمی توانیم اجازه دهیم استقلال آموزش و پرورش خدشه دار شود گفت: ما همه با هم تعامل داریم و باید در عین تعامل با همه دستگاه ها ضامن استقلال آموزش و پرورش نیز باشیم.

محسن بیگی در ادامه افزود: انتظار نداریم در صورتی درخواست یک برنامه به دلیل غیراجرایی بودن آن امکان‌پذیر نبود، راه‌ها و منابع هم به روی ما بسته شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان عنوان کرد: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری خرج کردن در آموزش و پرورش هزینه نیست و این باید برای ما درس عبرت شود.

وی با اشاره به اینکه در مناطق محروم بسیار دچار مشکل هستیم، تصریح کرد: این حلقه ای که ایجاد شده است را حفظ می کنیم و اجازه نخواهیم داد دست های پنهان، برخی از شیطنت ها، وسوسه ها و فشار ها آرامش دستگاه تعلیم و تربیت را برهم زنند.

این مسئول اذعان داشت: باید برای آموزش و پرورش همکاران فرهنگی و نه دست های پنهان و پدرخوانده ها تصمصم گیری کنند.

محسن بیگی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش را حیات خلوت سیاسی برای کسی قرار نمی دهیم، افزود: ما مدیون خون شهدایی هستیم که اعتبار و آسایش را برای ما فذاهم کرده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه معلمان باید قدرت تشخیص و انتخاب را در دانش‌آموزان بالا ببرد گفت: تلفیق تعلیم و تربیت برای ما مهم است و مهمترین اثر ماندگار می تواند تربیت فرزندان برای جامعه باشد.

در این آیین از خدمات «سید داوود ملکی» سرپرست سابق آموزش و پرورش استان کرمان قدردانی و «محمدمحسن بیگی» به عنوان مدیرکل جدید این اداره کل کرمان معرفی شد.