به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در مراسم چهلمین سالگرد تاسیس اورژانس که روز پنج شنبه برگزار شد، افزود: اورژانس یکی از افتخارات نظام سلامت و نیاز جدی ملت است و کارنامه بسیار درخشانی در طول ۴۰ سال گذشته دارد و این به آن معنا نیست که ما و سیاست گذاران آنچه را که حق مردم در حوزه سلامت است ادا کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه بخش مهم اورژانس متکی به جوانان است گفت: علاوه بر نیروی جوانان موضوع تجهیزات، دانش فنی، فضای فیزیکی و عدالت دسترسی همه مردم به اورژانس را باید در نظر بگیریم.

وزیر بهداشت افزود: در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته اقدامات خوبی برای دسترسی مردم به اورژانس انجام شده است.

هاشمی با اشاره به اقدامات نظام پزشکی برای افزایش خدمات اورژانس در ۱۵ سال گذشته گفت: اگر همه سیاست مداران و سیاست گذاران در مسیر اهداف تعیین شده گام برمی داشتند زودتر به اهداف تعیین شده می‌رسیدیم.

وی افزود:‌ خوشحالیم در این دولت اولویت دولت و رئیس جمهور توجه به سلامت مردم است و امیدواریم در کش و قوس این تصمیم گیری ها هم انصاف و هم قول، وعده ها و آرمان های داده شده را فراموش نکنیم.

وزیر بهداشت گفت: امیدواریم تصمیم گیرندگان، حوزه سلامت را جزو نیازهای جدی مردم تلقی کنند، هرچند در طول یک سال و نیم گذشته اقدامات خوبی انجام شده است و امید داریم این اقدامات ادامه پیدا کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه حوزه سلامت مردم مربوط به بسیاری از دستگاه ها و سیاست گذاران است افزود: مگر می شود خودروهای غیر استاندارد را راهی جاده ها کنیم بعد توقع تصادف نداشته باشیم، باید در ساخت جاده ها و خودروها و در حوزه غذای سالم استانداردها رعایت شود.

وی با اشاره به ورود روغن های پالم گفت: بیشترین عامل مرگ و میر در ایران بیماری های قلبی و عروقی است و امیدواریم سیاست گذاران مرگ و میر مردم را افزون نکنند.

وزیر بهداشت افزود: بیمه کارمندان اورژانس، بیمه تکمیلی و حمایت های مالی آن‌ها را پیگیری می‌کنیم.

هاشمی با تشکر از خدمات اورژانس کشور گفت: به غیر از محبت و جدیت از اورژانس چیزی ندیده ام و همه باید کمک کنند تا این نشاط افزایش پیدا کند.