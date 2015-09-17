‌به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر پنج شنبه در حاشیه کارگروه اجتماعی استان در جمع خبرنگاران بر فراهم شدن زمینه حضور و مشارکت مردم در انتخابات پایان سال تاکید کرد و اظهار داشت: همه دستگاه های اجرایی استان باید تلاش کنند زمینه حضور و مشارکت حداکثری مردم در دو انتخابات مهم هفتم اسفندماه فراهم شود.

وی با بیان اینکه مردم ایران همواره با حضور در انتخابات مختلف هم نظام و هم حرکت نظام را تائید کرده اند افزود: باید شرایطی فراهم شود که مردم خود را در تعیین سرنوشت کشور تاثیرگذار دانسته و حضور آن ها تنها منحصر به حضور در روی صندوق های رای نباشد.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری لرستان به برگزاری جلسات کارگروه فرهنگی، اجتماعی استان اشاره کرد و گفت: در این کارگروه حدود ۵۰ فعال این حوزه حضور داشته که روی موضوعات مختلف فرهنگی و اجتماعی استان بحث کرده و راهکارهای عملیاتی در این خصوص ارائه می دهند.

شاهرخی با بیان اینکه آموزش ضمن خدمت یک اصل در کشور است اضافه کرد: لازم است در شش ماهه دوم سالجاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای تعهد کاری و رضایتمندی مردم در دستگاه های استان برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه نگاه جامعه به زندانیان مناسب نبوده و این افراد پس از آزادی با مشکلات عدیده ای در جامعه مواجهند اظهار داشت: ظرفیت های خوبی در زندان ها وجود دارد که هر یک بنا به دلایلی در زندان ها گرفتار شده اند لذا باید از این ظرفیت ها برای حضور در ادارات و خدمات رسانی به ادارات استفاده شود.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری لرستان از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست به آیین نامه قانون مجازات اسلامی در خصوص خدمات عمومی رایگان از طریق زندانیان به دستگاه ها مراجعه کرده و از توان و تخصص زندانیان در دستگاه خود استفاده کنند.