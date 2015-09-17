به گزارش خبرگزاری مهر، ،در جلسه ای با حضور معاون وزیر ومسئولین ارشد وزارت بهداشت،کشور و امنیت منطقه مکه که در سالن اجتماعات بیمارستان فوق تخصصی النور مکه مکرمه برگزار شد، معاون وزیر بهداشت عربستان به نمایندگی از دولت و مسئولین این کشور برای تمامی فوت شدگان حادثه مسجد الحرام طلب آمرزش و بازیابی سلامت برای حادثه دیدگان را آرزو کرد.

وی، بر نظم، دقت و توجه پزشکان ایرانی، همچنین روال درست و قابل تقدیر مجموعه پزشکی حج ایران که زیر مجموعه هلال احمر است، اشاره کرد و گفت: مرکز پزشکی حج ایران الگوی بسیار مناسبی است تا سایر کشورهای اسلامی از آن تبعیت کرده و علاوه بر دریافت خدمات درمانی از مراکز سعودی، خدمات درخور توجهی نیز توسط پزشکان همزبان به زائران کشورهای خود ارائه دهند.