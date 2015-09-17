به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طاهرخانی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سالن جلسات معاونت سیاسی امنیتی استانداری قزوین با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس اظهارداشت: با تشکیل ۲۰ کمیته مختلف از ماهها قبل برای برگزاری برنامه های هفته دفاع مقدس اقدام شده تا کارها به خوبی انجام شود.

ساخت باغ موزه دفاع مقدس با ۲۰ میلیارد تومان آغاز می شود

وی افزود: در این هفته بیش از ۶۰۰ عنوان برنامه متنوع فرهنگی، ورزشی، عقیدتی، سیاسی پیش بینی شده که کلنگ زنی باغ موزه دفاع مقدس از جمله آنهاست.

طاهرخانی بیان کرد: اجرای فاز اول باغ موزه دفاع مقدس برای گردآوری و نمایش آثار ارزشمند شهدا و ایثارگران در این هفته آغاز می شود که برای این مرحله ۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس یادآورشد: این باغ موزه در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار ساخته خواهد شد که پنج هکتار از اراضی تملک شده و کار طراحی و مطالعه فاز اول در حال اتمام است که به زودی کلنگ عملیات ساخت به زمین زده خواهد شد.

وی یادآورشد: با ساخت این باغ موزه مکان مناسبی برای گردآوری دست نوشته، آثار شهدا و تجهیزات نظامی دوران جنگ،کتب تخصصی فراهم می شود که این باغ موزه دارای کتابحانه تخصصی و سالنهای همایش هم خواهد بود.

سرهنگ طاهرخانی گفت: رونمایی از پنج جلد کتاب دفاع مقدس و شهدا و رزمندگان، تجلیل از پیشکسوتان، سخنرانی فرماندهان دوران جنگ در مدارس، دانشگاهها و پیش از خطبه های نماز جمعه، رژه نیروهای مسلح در همه شهرستانها، رزمایش و نمایشگاه دفاع مقدس، نمایشگاه ستارگان خاکی در تاکستان، اجرای عملیات شکست حصر آبادان در تاکستان و پیاده روی خانوادگی از مهمترین برنامه های این ایام است.

وی بیان کرد: غبار روبی مزار شهدا، یادواره شهدای شهرستانها و بخشها، تجلیل از سربازان نمونه نیروهای مسلح، یادواره شهدای شمال و شمالغرب کشور، نواختن زنگ مهر مقاومت با بیان خاطرات دفاع مقدس در مدارس و دانشگاهها، برنامه زنده تلویزیونی، جشنواره فروغ پایداری و آبروی محله در تجلیل از شهدای محلات، شب خاطره سنگربانان بی سنگر و نمایشگاه عکس از برنامه های پیش بینی شده در هفته دفاع مقدس در استان قزوین است.

۳۱ شهریور تا هفتم مهرماه به عنوان هفته دفاع مقدس تعیین شده است.