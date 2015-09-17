به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه سوریه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد هرگونه حضور نظامی در حریم هوایی، دریایی و زمینی سوریه به بهانه مقابله با تروریسم، بدون موافقت و تایید دولت سوریه بمثابه نقض حاکمیت این کشور است.

از سوی دیگر، «استفان دی میستورا» نماینده سازمان ملل در سوریه به دنبال سفر خود به این کشور با «ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه دیدار کرد.

المعلم در این دیدار تاکید کرد: مقابله با تروریسم در سوریه یک اولویت است که در واقع تنها راه ورود به اتخاذ راهکار سیاسی برای حل بحران این کشور است.

وی در ادامه بر لزوم تشریک مساعی میان کشورهای منطقه و جهان برای مقابله با تروریسم و اعمال فشار به کشورهای حامی تروریسم برای توقف این حمایت ها تاکید کرد.

وزیر خارجه سوریه تاکید کرد دمشق طرح دی میستورا را برای حل بحران سوریه بررسی خواهد کرد.