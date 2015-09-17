به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابتهای بین المللی تنیس فیوچرز و در جدول اصلی بخش دو نفره هفته نهم، زوج امیر والا معدنچی از ایران و توماس فانکات از استرالیا موفق شد بار دیگر به مرحله نیمه نهایی بازیها راه یابد و دیگر نمایندگان تنیس ایران نیز جواز حضور در این مرحله را به دست آوردند.

در بخش ۲ نفره این رقابتها با انصراف متئو مارفیا و فابیو مرکوری از ایتالیا تیم ایران متشکل از عرفان گل احمد و آرش گلچینی به مرحله بعدی راه پیدا کردند . توماس فانکات از استرالیا و امیر والا معدنچی از ایران با نتیجه ( ۲-۶ و ۳-۶ ) زوج ژاپنی را از پیش رو برداشتند و تیم فرانسه با نتیجه ( ۵-۷ و ۴-۶) مقابل محمد مهذب نیا از ایران و آلوارس از شیلی به برتری رسیدند.

در ادامه این مسابقات امروز تنیسورها در راند دوم بخش انفرادی به رقابت با یکدیگر می پردازند.

در هفته هشتم این رقابتها زوج نیمه ایرانی (ایرانی-استرالیایی) موفق به کسب عنوان قهرمانی شده بودند. عنوان نایب قهرمانی هفته گذشته نیز در دست ایرانی ها بود.