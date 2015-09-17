حسین نحوی نژاد در گفتگو با مهر و در پاسخ به این پرسش که اگر جرم مدیر مرکز نگهداری از معلولان آفرینش در خصوص شکنجه معلولان اثبات شود نمره منفی در کارنامه بهزیستی خواهد بود در این خصوص برنامه سازمان چیست؟ اظهار کرد: سازمان بهزیستی بخشی از وظایف خود را از طریق واگذاری امور به مردم انجام می دهد همانطور که دیگر نهادها و سازمان ها برخی کارهای خود را به دست بخش غیر دولتی می سپارند.

وی یادآور شد: اگر تخلفی محرز شود باید دو موضوع مورد بررسی قرار گیرد اول اینکه بهزیستی و بازرسی بهزیستی در مدتی که باید نظارت می کرد کم کاری کرده است که باید با افراد کم کار و متخلف برخورد شود و موضوع دیگر این که بهزیستی در زمان اطلاع از تخلف به وظایف خودش عمل کرده و این دیگر نمره منفی برای سازمان نیست.

به گفته معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در هیچ نظام مدیریتی نمی شود متعهد شد که هیچ تخلفی انجام نمی شود مهم این است که تخلف شناسایی و برخورد شود.

وی در پاسخ به پرسش که مهر مبنی بر اینکه که آیا صحت دارد که برخی از مسئولان بهزیستی موضوع شکنجه در مرکز نگهداری افرینش را تکذیب کرده اند؟ گفت: هیچ مسئول و مدیری در سازمان بهزیستی این موضوع را تکذیب نکرده است بهزیستی معتقد است که تخلف هنوز محرز نشده است.

مستندات شکنجه معلولان در مرکز آفرینش در حال بررسی است

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال بررسی مستندات حادثه شکنجه در این مرکز هستیم اگر جرم مدیر مرکز آفرینش محرز شود محکومیت قضایی شامل حالش می شود ولی برای رای نهایی نیاز است که شکنجه محرز شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز شکنجه محرز نشده است؟ گفت: کمیسیون عالی بهزیستی در حال بررسی فیلم است و اجازه بازگشایی مرکز صادر نمی شود.

به گفته نحوی نژاد رای کمیسیون عالی بهزیستی به معزول شدن مدیرمرکز، ادامه تعطیلی این مرکز و به بررسی همه شواهد است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور برخورد قضایی را منوط به بررسی کامل شواهد و مستندات دانست و گفت: تعطیلی مرکز یعنی از بین رفتن سرمایه آن فرد و معرفی مدیرمرکز به دادگاه، به همین منظور باید به کمیسیون عالی بهزیستی حق و زمان بدهیم که مستندات را بررسی کند.

نحوی نژاد شاکی پرونده شکنجه معلولان در مرکز نگهداری آفرینش را سازمان بهزیستی عنوان کرد و گفت: دادستان به درخواست بهزیستی استان وارد موضوع شده و معتقدیم مقام قضایی کمک کننده است و ابزارهای قوی تری در اختیار دارد.

وی در پایان با اشاره به اینکه پس از وقوع این حادثه در تیرماه جاری دستورالعمل ها ابلاغ شده است، گفت: نظارت بیشتر ادارات کل بهزیستی در استان ها و همچنین اجرای طرح نظارت خانواده ها بر مراکز جزو برنامه های سازمان است که در سال جاری اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از دو هفته پیش تخلفات مرکز نگهداری معلولان آفرینش واقع در شهرستان فردیس روی خط خبری بسیاری از رسانه ها رفت تا حساسیت مسئولان را نسبت به این موضوع مهم برانگیزد، گفتنی است این مرکز به دلیل تخلفات فراوان ابتدای سال جاری تعطیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب استان البرز آزار معلولان در این مرکز نگهداری را تائید کرده است.