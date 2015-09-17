به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین، آیت الله عبدالکریم عابدینی با صدور پیامی رحلت عالم متقی آیت الله ابوالقاسم خزعلی، نماینده استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

در بخش هایی از این پیام آمده است : رحلت آن روحانی جلیل القدر که از علمای برجسته حوزه علمیه و از حافظان قرآن کریم و نهج البلاغه به شمار می رفت و عمر با برکت خود را در راه خدمت به اسلام و ترویج فقه امام صادق (ع)و به ثمر رساندن انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی(ره) با زهد و تقوا سپری نمود، به محضر مقدس حضرت ولی عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حوزه های علمیه، اقشار مختلف مردم، بویژه اهالی متدین استان خراسان و خاندان معزز آن فقید سعید تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن عزیز سفر کرده به جوار رحمت الهی، علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت دارم .

نماینده ولی فقیه در استان همچنین در پیام هایی جداگانه ای درگذشت برادر رحمانی فضلی، وزیر کشور و پدر سردار اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی کشور را تسلیت گفت.

وی همچنین در پیام تسلیتی خطاب به سردار اشتری بیان کرد: برادر ارجمند سردار سرتیپ پاسدار جناب آقای اشتری، فرمانده محترم نیروی انتظامی خبر درگذشت ابوی گرامی جناب عالی موجب تأثر و تألم گردید. اینجانب مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند غفار برای آن فقید سعید آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.