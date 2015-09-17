به گزارش خبرنگار مهر، حمید نریمان بعد از ظهر پنج شنبه در همایش ساختار و مدیریت تشکیلات فوتبال در قم اظهار داشت: اداره کل ورزش و جوانان از توسعه فوتبال در قم حمایت می‌کند و دغدغه ما این است که بتوانیم فوتبال قم را در عرصه کشور به سطح قابل قبولی برسانیم.

وی افزود: خاطرات خوشی از فوتبال قم در دهه‌های گذشته بر جا مانده که هنوز به خوبی از آن‌ها یاد می‌شود اما افتخار چندانی از فوتبال کنونی در قم وجود ندارد و از ظرفیت‌های صبا نیز به درستی در قم استفاده نشده است.

رئیس گروه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان قم گفت: وضعیت کنونی بازیکن سازی و توسعه باشگاه‌های فوتبال قم مساعد نیست و در این زمینه نیازمند مشارکت باشگاه‌ها و می‌دران باشگاه‌ها هستیم و اگر مدیران کنونی در عرصه نباشند فوتبال در قم نابود می‌شود.

نریمان بیان داشت: بسیاری از تیم‌های قدیمی فوتبال قم امروز وجود خارجی ندارد که علت آن به مشکلات باشگاه‌ها باز می‌گردد و ما نیز اصولی ۸ گانه را به موازات طرح آسیا ویژن تدوین کرده‌ایم هدف آن تحول اساسی فوتبال قم است.

وی عنوان کرد: مدارس فوتبال باید در قم توسعه پیدا کنند و نیز اگر سرمایه گذاری وارد فوتبال قم می‌شود نباید نکات منفی کار وی را بزرگ جلوه دهیم بلکه باید به منافع فوتبال قم فکر کنیم و به سرمایه گذاران کمک کنیم.

رئیس گروه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: در صورت تلاش همه جانبه و همکاری باشگاه‌ها و اهالی فوتبال، می‌توانیم در ۴ سال آینده یک تیم در لیگ دسته دوم فوتبال ایران داشته باشیم و این هدف دور از دسترس نیست.

نریمان افزود: از راهکارهای پیشنهادی اهالی فوتبال برای توسعه این رشته حمایت می‌کنیم و اعتقاد ما این است که برای رشد فوتبال همه باید همکاری کنند و این همکاری از سوی نهادهای استانی نیز باید شکل بگیرد.