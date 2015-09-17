به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسکندری ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه ششمین کارگاه مدون کشوری و سومین دوره دزیمتری بالینی پرتوفوتونی افزود: فعالیتهای علمی انجمن های خیریه علاوه بر فعالیت های قبلی این مراکز گامی موثر در توسعه حوزه بهداشت وسلامت دراستان است.

وی با اشاره به حمایت های دانشگاه علوم پزشکی زنجان از بخش رادیولوژی و رادیوتراپی افزود: دانشگاه علوم پزشکی زنجان همکاری های لازم را در راستای پیشگیری و درمان با هدف افزایش علم و همکاری های بین بخشی انجام خواهد داد.

اسکندری انجمن های خیریه را در حوزه های درمان، پیشگیری و ارتقا آموزش ها فعال اعلام کرد و گفت: فعالیتهای علمی انجمن های خیریه علاوه بر فعالیت های قبلی این مراکزگامی موثردرتوسعه حوزه بهداشت و سلامت در استان است زیرا علاوه بر فعالیت های خیریه گذشته در زمینه های علمی هم فعال شده اند.

همچنین مدیر عامل مهرانه گفت: این اولین حرکت علمی مهرانه بعد از ۹ سال فعالیت شبانه روزی است و آخرین نیز نخواهد بودو علاوه بر فعالیت در حوزه پیشگیری و درمان سرطان در سایر حوزه ها نیز فعال خواهد بود تا زنجان به قطب پیشگیری و درمان سرطان تبدیل شود.

اصغر وثوق تعداد افراد مبتلا به سرطان را در زنجان ۳ هزار و ۷۵۰ نفر اعلام کرد و افزود: تمامی بیماران سرطانی در استان زنجان در مهرانه پرونده دارند.

وثوق با اشاره به فعالیت های این موسسه گفت: تامین دارو، ایجاد بخش و تجهیز آن ها با کمک دانشگاه علوم پزشکی، ایجاد مهمانسرا در تهران با ظرفیت پذیرش ۶ هزار و ۲۰۰ نفر در روز که محل اسکان بیماران و همراهشان بوده از اقدامات اخیر این موسسه است.

وی مهمترین دستآورد مهرانه را تاسیس کلینیک مهرانه اعلام کرد و افزود: این محل در ۲هزار مترمربع زمین و با هزینه ۵۰ میلیارد تومانی در مدت ۲ سال احداث شده است.

مدیر عامل مهرانه با تاکید بر اینکه هیچ هزینه ای از بیماران در این محل گرفته نمی شود گفت: از سال گذشته تا کنون ۶۰۰ بیمار در این مکان پذیرش شده اند.

وثوق از راه اندازی فاز دوم کلینیک مهرانه با مساحت ۱۰ هزار متر مربع تا ۳ سال آینده خبر داد و افزود: علاوه برگسترش فعالیت های عمرانی، این مرکز در حوزه ورزش، جلوگیری از مصرف مواد مخدر، اصلاح شیوه های غذایی مردم اقداماتی انجام خواهد داد.