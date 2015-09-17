به گزارش خبرنگار مهر، پرونده دور رفت نخستین دوره از مسابقات لیگ فلوربال جوانان کشور غروب پنج‌شنبه در قم بسته شد و تیم فلوربال زنجان با کسب ۲ پیروزی و یک تساوی موفق به کسب عنوان قهرمانی دور رفت شد.

در این مسابقات که در سالن ثامن مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد قم برگزار شد ۴ تیم حاضر در دور رفت لیگ جوانان به صورت دوره‌ای مسابقات خود را برگزار کردند که زنجان موفق شد با کسب ۷ امتیاز صدرنشین دور رفت شود.

در روز دوم و پایانی این مسابقات امروز دو تیم کردستان و زنجان برابر هم قرار گرفتند که این مسابقه با برتری ۲ بر یک زنجان به پایان رسید.

تیم فلوربال قم نیز در مصاف با تهران یک بر صفر پیروز شد و ضمن کسب نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها به جبران نتایج قبلی و رسیدن به صدر در دور برگشت امیدوار‌تر شد.

تهران نیز تنها تیم بدون امتیاز مسابقات دور رفت بود که میزبانی از دور برگشت را نیز بر عهده دارد و در دور رفت با دریافت ۱۱ گل از حریفان و به ثمر رساندن ۲ گل در انتهای جدول قرار گرفت.

در جدول رده بندی دور رفت، زنجان با ۷ امتیاز، کردستان با ۶ امتیاز، قم با ۴ امتیاز و تهران بدون امتیاز در رده‌های اول تا چهارم جدول دور رفت قرار گرفته‌اند.

دور برگشت این مسابقات به میزبانی مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی تهران و در اواخر مهر ماه برگزار می‌شود و تیم فلوربال قم در این مسابقات به ترتیب با تیم‌های کردستان، زنجان و تهران مسابقه خواهد داد.