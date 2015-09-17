به گزارش خبرنگار مهر، سید پیروز موسوی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با معاون وزیر نفت اظهار داشت: جزیره خارگ یکی از قطب‌های بسیار مهم صادرات نفت خام کشور است و بخش عمده نفت خام کشور از طریق پایانه‌های این جزیره صادر می‌شود.

وی به تلاش‌های صورت گرفته برای افزایش ظرفیت ذخیره نفت خام در جزیره خارگ اشاره کرد و ادامه داد: بهبود وضعیت صادرات نفت خام را از طریق اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف دنبال می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران اضافه کرد: مردم جزیره خارگ از دیرباز میزبانی شایسته برای صنعت نفت بوده‌اند و ما نیز تلاش داریم تا آنجا که امکان دارد خدمات مناسبی را به مردم این جزیره ارائه کنیم.

موسوی تصریح کرد: با نظر مساعد وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و با وجود محدودیت هایی که پیش رو داشتیم، خدمات بسیار خوبی به مردم جزیره خارگ ارائه شده است.

وی به اجرای چندین پروژه مهم عام المنفعه در جزیره خارگ اشاره کرد و افزود: از همه ابزارها و ظرفیت‌ها برای رضایت‌مدی مردم این جزیره از خدمات ارائه شده استفاده کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران از رفع مشکلات رفت و آمد اهالی جزیره به مرکز استان خبر داد و اضافه کرد: ساکنان جزیره سهمیه بلیت اختصاصی را برای رفت و آمد در این مسیر دریایی دارند.

وی به حمایت از ورزش در جزیره خارگ به عنوان یکی دیگر از خدمات ارائه شده اشاره کرد و گفت: به منظور بهبود شرایط علمی دانش آموزان جزیره نیز دوره‌های آموزشی خوبی در این جزیره برگزار شده است.

موسوی از بررسی مشکلات و نیازهای این جزیره با حضور کارشناسان خبر داد و بیان کرد: جذب و اشتغال نیروهای بومی در منطقه عملیاتی خارگ نیز از دیگر برنامه‌های مهمی بود که به صورت جدی اجرا شد.