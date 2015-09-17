به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف بعدازظهر پنجشنبه در جمع اعضای خانه مطبوعات نهاوند با تأکید بر اینکه خبرنگاران در طول تاریخ جریان ساز بودهاند، گفت: جریان سازی باید هدفمند و بدون تأثیرپذیری از احزاب و سیاسیون باشد.
وی عنوان کرد: سرعت بخشی به توسعه و پیشرفت هر منطقه در گرو قلم خبرنگاران و اصحاب رسانه آن منطقه است.
محمدرضا عارف بابیان اینکه مطالبه گری یکی از حقوق خبرنگاران است، گفت: مطالبه گری باید به نحوی صحیح و بدون توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.
وی گفت: مشکلات حوزه رسانه و مطبوعات باید در داخل مجموعه حل شود چراکه با بیرون کشیده شدن مسائل احتمالی، مردم و مسئولین دیگر به خبرنگاران اعتماد نخواهند داشت.
عارف در ادامه باتأکید بر تقویت احترام و رابطه صمیمی خبرنگاران با یکدیگر گفت: اعتبار رسانهای که در بین ادارات و نهادهای استان و شهرستان ایجاد می شود درگرو رابطه متقابل همراه با احترام و صمیمیت است.
وی بابیان اینکه شهرستان نهاوند در خانه مطبوعات استان نمایندهای ندارد، گفت: متأسفانه با مشغلههای موجود استان پیگیری تمام امور توسط خانه مطبوعات امری ناممکن بهحساب میآید و در صورت وجود فردی از بین اهالی رسانه نهاوند برای پیگیری مطالبات جامعه خبری این شهرستان، کمک بیشتری به مجموعه خواهد شد.
محمدرضا عارف به بیان مسائل مشکلات پیرامون خبرنگاران و اصحاب رسانه پرداخت و عنوان کرد: حمایت از جامعه خبرنگاری شهرستان نهاوند درگرو تشکیل هیئترئیسه و راهاندازی دفترخانه مطبوعات شهرستان است.
مدیر اداره ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند نیز گفت: انتخابات هیئترئیسه دفتر خانه مطبوعات شهرستان با حضور بیش از ۱۶ نفر از اصحاب رسانه نهاوند برگزار شد.
محمود مصباح گفت: با توجه به مسائل و مشکلات موجود در حوزه رسانه شهرستان نهاوند و به دلیل عدم وجود خانه مطبوعات و نداشتن هیئترئیسه در شهرستان نهاوند انتخابات هیئترئیسه خانه مطبوعات نهاوند برگزار شد.
مصباح با اشاره به کاندیدا شدن ۶ نفر از اصحاب رسانه شهرستان گفت: در انتخابات انجام شده سجاد سیف بهعنوان نماینده نشریات محلی با ۱۳ رأی بیشترین آرا را به خود اختصاص داد و کوروش قپانوری و غلامرضا شفیعیان به ترتیب ۹ و ۷ رأی کسب کردند.
