۲۶ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۰۳

رئیس خانه مطبوعات استان همدان:

خبرنگاران در بحبوحه‌های سیاسی رسالت خود را فراموش نکنند

نهاوند- رئیس خانه مطبوعات استان همدان با بیان اینکه خبرنگاران نسبت به جریان‌های سیاسی تأثیرپذیر نباشند، گفت: خبرنگاران در بحبوحه‌های سیاسی رسالت خود را فراموش نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف بعدازظهر پنجشنبه در جمع اعضای خانه مطبوعات نهاوند با تأکید بر اینکه خبرنگاران در طول تاریخ جریان ساز بوده‌اند، گفت: جریان سازی باید هدفمند و بدون تأثیرپذیری از احزاب و سیاسیون باشد.

وی عنوان کرد: سرعت بخشی به توسعه و پیشرفت هر منطقه در گرو قلم خبرنگاران و اصحاب رسانه آن منطقه است.

محمدرضا عارف بابیان اینکه مطالبه گری یکی از حقوق خبرنگاران است، گفت: مطالبه گری باید به نحوی صحیح و بدون توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.

وی گفت: مشکلات حوزه رسانه و مطبوعات باید در داخل مجموعه حل شود چراکه با بیرون کشیده شدن مسائل احتمالی، مردم  و مسئولین دیگر به خبرنگاران اعتماد نخواهند داشت.

عارف در ادامه باتأکید بر تقویت احترام و رابطه صمیمی خبرنگاران با یکدیگر گفت: اعتبار رسانه‌ای که در بین ادارات و نهادهای استان و شهرستان ایجاد می شود درگرو رابطه متقابل همراه با احترام و صمیمیت است.

وی بابیان این‌که شهرستان نهاوند در خانه مطبوعات استان نماینده‌ای ندارد، گفت: متأسفانه با مشغله‌های موجود استان پیگیری تمام امور توسط خانه مطبوعات امری ناممکن به‌حساب می‌آید و در صورت وجود فردی از بین اهالی رسانه نهاوند برای پیگیری مطالبات جامعه خبری این شهرستان، کمک بیشتری به مجموعه خواهد شد.

محمدرضا عارف به بیان مسائل مشکلات پیرامون خبرنگاران و اصحاب رسانه پرداخت و عنوان کرد: حمایت از جامعه خبرنگاری شهرستان نهاوند درگرو تشکیل هیئت‌رئیسه و راه‌اندازی دفترخانه مطبوعات شهرستان است.

مدیر اداره ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند نیز گفت: انتخابات هیئت‌رئیسه دفتر خانه مطبوعات شهرستان با حضور بیش از ۱۶ نفر از اصحاب رسانه نهاوند برگزار شد.

محمود مصباح گفت: با توجه به مسائل و مشکلات موجود در حوزه رسانه شهرستان نهاوند و به دلیل عدم وجود خانه مطبوعات و نداشتن هیئت‌رئیسه در شهرستان نهاوند  انتخابات هیئت‌رئیسه خانه مطبوعات نهاوند برگزار شد.

مصباح با اشاره به کاندیدا شدن ۶ نفر از اصحاب رسانه شهرستان گفت: در انتخابات انجام شده سجاد سیف به‌عنوان نماینده نشریات محلی با ۱۳ رأی بیشترین آرا را به خود اختصاص داد و کوروش قپانوری و غلامرضا شفیعیان به ترتیب ۹ و ۷ رأی کسب کردند.

    • خبرنگار ۰۲:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
      باسلام و خسته نباشید خدمت تمامی خبرنگاران کشور خصوصا خبرنگاران مظلوم نهاوندی امیدوارم که تشکیل خانه مطبوعات مشکلاتتان حل بشه که به نظرم بعیده.متاسفانه نهاوند جامعه بسیار ضعیفی در خصوص برخی موارد دارد.

