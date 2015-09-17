به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان بندرلنگه که در بندرچارک از توابع بخش شیبکوه شهرستان بندرلنگه برگزار شد، با تاکید بر اجرای طرح های عمرانی در این منطقه، عنوان کرد: ۲۰ کیلومتر از راه سه راهی چارک تا بندرچارک و همچنین ۱۳ کیلومتر از راه بندرچارک تا بندر آفتاب باید تا دهه فجر سال جاری توسط اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان تکمیل و به بهره برداری برسد.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت تدبیر و امید در شرایط سختی فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: با اجرایی شدن توافق برجام و برداشته شدن تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران، بسیاری از مشکلات از جمله مشکلات استان هرمزگان نیز رفع خواهد شد.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه بودجه ها و اعتبارات نباید برای موارد غیر ضروری هزینه شود، ادامه داد: ما تلاش می کنیم تا عمده بودجه ها برای کارهای عمرانی و آبادانی مناطق مختلف استان هزینه شود.

جادری اظهار داشت: همچنین باید سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه گذاری در استان هرمزگان تشویق کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه منطقه آزاد کیش باید بخشی از خدمات دهی به بندرچارک را انجام دهد، تصریح کرد: با توجه به حمل و نقل دریایی مسافران از بندر چارک به جزیره کیش، سازمان منطقه آزاد کیش باید خدمات دهی به بندرچارک از جمله احداث راه دسترسی مناسب به بندرچارک برای مسافرانی که قصد سفر به کیش را دارند را انجام دهد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های مهم دولت تدبیر و امید استفاده از نیروهای بومی در بخش هایی همچون صنعت و معدن و نفت در هرمزگان است که اجرای آن باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.

جادری در ادامه خطاب به شهرداران و دهیاران تاکید کرد که در رسیدگی به مسائل عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها اهتمام بیشتری داشته و بودجه هایی که در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد را بیهوده هزینه نکنند.

وی بیان داشت: همچنین بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای مشاغل خانگی و کوچک در هرمزگان تخصیص یافته که از طریق نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: تشکیل تعاونی های توسعه و عمران روستایی نیز باید توسط بخشداری ها و دهیاری ها به صورت جدی پیگیری شود.

استاندار هرمزگان در سفر به شهرستان بندرلنگه ضمن حضور در گلزار شهدای گمنام بندرلنگه و بندرچارک و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، تعدادی از طرح های عمرانی از جمله طرح راهسازی محدوده پل غار، سایت پرورش میگوی حسینه به مساحت هزار و ۵۰۰ هکتار و همچنین طرح پرورش ماهی در قفس روستای گرزه را مورد بازدید قرار داد.